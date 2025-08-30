"Наблюдали каждого". "Русские витязи" поделились впечатлениями от полета над Барнаулом
Зрителей на набережной Оби было настолько много, что вместе они напоминали "людское море"
30 августа 2025, 19:25, ИА Амител
30 августа пилотажная группа "Русские витязи" показала авиашоу над акваторией Оби в честь 295-летия Барнаула. Своими эмоциями от полета над краевой столицей экипаж поделился в Telegram-канале.
Так, летчиков очень впечатлило количество людей, которое собралось посмотреть показательные выступления.
«Мы наблюдали каждого с высоты полета, то людское море, заполонившее Нагорный парк и набережную реки Оби в этот праздничный для всех день!» – рассказали пилоты.
Напомним, "Русские витязи" выступают на Дне города Барнаула уже не в первый раз. В 2024 году они также представили показательные полеты над Обью. Если вы не застали это яркое и грандиозное событие, посмотрите наш фоторепортаж.
Спасибо , Мужики !
08:40:20 31-08-2025
Из окна смотрели, не с моря.