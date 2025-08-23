Начальник лагеря "Южный Иныльчек": доставить Наговицину с пика Победы невозможно

Направлявшаяся к альпинистке группа спасателей прекратила операцию

23 августа 2025, 16:45, ИА Амител

Горы / Фото: amic.ru

Транспортировать российскую альпинистку Наталью Наговицину с пика Победы в горах Тянь-Шаня невозможно. Как сообщает ТАСС, об этом заявил начальник базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков.

«Мы знаем, где она находится. Просто туда добраться невозможно. Оттуда вообще еще никогда никого не снимали за всю историю. Руками нереально спустить, только вертолетом, а таких вертолетов у нас в Кыргызстане нет», – заявил он.

Греков подтвердил, что направлявшаяся к Наговициной группа спасателей прекратила операцию. Они спустились, и сегодня их вывезли на вертолете. Тело погибшего итальянского альпиниста, который также входил в состав группы Наговициной, можно будет попробовать забрать с пика в 2026 году – он значительно ниже.

Напомним, 47-летняя Наталья Наговицина поднялась на пик Победы в составе группы из пяти альпинистов, чтобы установить мемориальную табличку в память о своем супруге Сергее. Он погиб в 2021 году во время восхождения на пик Хан-Тенгри.

С 12 августа женщина находится в критическом состоянии. У нее сломана ногой, нет пищи, а запасы воды близятся к минимуму.