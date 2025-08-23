Начальник лагеря "Южный Иныльчек": доставить Наговицину с пика Победы невозможно
Направлявшаяся к альпинистке группа спасателей прекратила операцию
23 августа 2025, 16:45, ИА Амител
Транспортировать российскую альпинистку Наталью Наговицину с пика Победы в горах Тянь-Шаня невозможно. Как сообщает ТАСС, об этом заявил начальник базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков.
«Мы знаем, где она находится. Просто туда добраться невозможно. Оттуда вообще еще никогда никого не снимали за всю историю. Руками нереально спустить, только вертолетом, а таких вертолетов у нас в Кыргызстане нет», – заявил он.
Греков подтвердил, что направлявшаяся к Наговициной группа спасателей прекратила операцию. Они спустились, и сегодня их вывезли на вертолете. Тело погибшего итальянского альпиниста, который также входил в состав группы Наговициной, можно будет попробовать забрать с пика в 2026 году – он значительно ниже.
Напомним, 47-летняя Наталья Наговицина поднялась на пик Победы в составе группы из пяти альпинистов, чтобы установить мемориальную табличку в память о своем супруге Сергее. Он погиб в 2021 году во время восхождения на пик Хан-Тенгри.
С 12 августа женщина находится в критическом состоянии. У нее сломана ногой, нет пищи, а запасы воды близятся к минимуму.
20:16:56 23-08-2025
Ну тогда банкроттье страховую компанию и сажайте руководителей. Какого хрена брали страховые деньги, если не можете спасти человека? Пусть страховая платит своё бабло, привлекает русских или американцев, да хоть инопланетян, раз взялись страховать.
07:50:22 24-08-2025
Гость (20:16:56 23-08-2025) Ну тогда банкроттье страховую компанию и сажайте руководител...
Ой какой умный житель деревни Гадюкино.
11:38:18 24-08-2025
Гость (07:50:22 24-08-2025) Ой какой умный житель деревни Гадюкино. ... А ты типа ВУмный житель Мухосранска. В предыдущем комментарии все правильно сказано. Страховой полис продали, извольте исполнять обязательства, и неважно во сколько это страховой компании обойдется, пусть хоть кредит в банке беру, если собственных средств не хватает.
10:15:33 25-08-2025
Гость (11:38:18 24-08-2025) А ты типа ВУмный житель Мухосранска. В предыдущем комментари... с чего вдруг страховая должна устраивать эвакуацию? выплатили страховку и аля улю.
10:22:56 25-08-2025
Гость (11:38:18 24-08-2025) А ты типа ВУмный житель Мухосранска. В предыдущем комментари... Ты достал тут со своей страховкой, болезный. Она не защитит от такой ситуации. Спустилась бы, получила бы за сломанную ногу, не больше. Бред несешь, а сам поди дальше своего села не выезжал никуда.
10:34:05 25-08-2025
вообще есть методы экстренного спуска одиночки либо двоих в этих случаях.
В свое время из братьев не помню фамилии покоривших пик Сталина который еще сложнее был спустил умирающего напарника вниз. Он разложил палатку, обвязал ею спальник и в спальнике они просто сьехали по леднику вниз как на санках за 5 минут. Поломали пальцы и чудом не разбились но оба остались живы. Величайший был советский альпинист