Налоговый вычет в один клик. В СберБанк Онлайн появился ИИ-помощник

В приложении СберБанк Онлайн появился новый инструмент – искусственный интеллект, который помогает быстро оформить налоговый вычет. Пользователю больше не нужно разбираться в документах и тратить время на походы в налоговую.

Чтобы включить помощника и подписать согласие, в приложении Сбербанк Онлайн в поисковой строке с ГигаЧат нужно написать фразу "Налоговый вычет" и выбрать "Помощник по налогам в ассистенте Салют".

Сервис позволяет вернуть часть расходов:

за спорт, лечение и обучение;

по продуктам Сбера: ипотека (проценты), добровольное страхование жизни, пенсионные программы, инвестиции через ИИС.

ИИ работает с платформой социальных вычетов, которую Сбер запустил вместе с ФНС осенью 2025 года. Через нее оперативно и безопасно можно получить компенсацию – до 15% затрат за 2024 год и до 22% – за 2025-й.

Если организация уже подключена к платформе, пользователю просто нужно подтвердить отправку данных в налоговую. Если компания пока не участвует в системе, помощник:

рассчитает, сколько денег можно вернуть;

объяснит, что делать дальше и какие шаги предпринять.

Можно заранее дать согласие на автоматический возврат вычетов в будущем. Когда организация подключится к платформе, деньги перечислят автоматически. Позже в сервисе появится возможность голосовать за подключение новых компаний, например, клиник или учебных центров.

Сегодня правом на налоговый вычет пользуется примерно каждый десятый житель страны. Многие люди оплачивают лечение, обучение детей, ипотеку, но не знают, что могут вернуть часть потраченных средств, отмечает первый заместитель председателя Правления Сбербанка Кирилл Царев. Налоговый ИИ-помощник решает эту задачу.

«С разрешения клиента он анализирует транзакции человека, чтобы выявить его право на вычет, формирует справки, проводит расчеты, подает документы в налоговую и отслеживает поступление денег на его счет в Сбере», – пояснил Кирилл Царев.

И уточнил, что Сбер планирует расширять список организаций, подключенных к платформе. Это позволит пользователям получать возврат без участия в процессе. По социальным вычетам можно вернуть до 22 500 рублей за себя и до 16 500 рублей – за обучение каждого ребенка.

