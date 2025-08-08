Нападающий барнаульского "Динамо" покинул футбольный клуб

Даниил Винтер ушел из команды по собственному желанию

08 августа 2025, 07:30, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: unsplash.com / Giero Saaski

Барнаульское "Динамо" покинул один из футболистов. 23-летний нападающий Даниил Винтер ушел из команды по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

В первенстве России среди команд четвертой группы второй лиги "Б" сезона 2025 года Винтер провел за "Динамо" десять матчей. Забитыми голами он не отметился. Где футболист продолжит карьеру, еще неизвестно.

Сейчас барнаульцы занимают седьмое место в турнирной таблице. Ближайший матч "Динамо" проведет дома в это воскресенье, 10 августа, против "Оренбурга-2".

Ранее "Динамо" по обоюдному согласию также расторгло контракты с защитниками Егором Пигаевым, Ильей Кириленко и Дамиром Максимовым, а также полузащитниками Владиславом Калининым и Ярославом Щербиным.

Все пятеро не были твердыми игроками "основы" и провели за "Динамо" в этом сезоне от трех до восьми матчей.