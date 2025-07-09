Пять футболистов покинули состав барнаульского "Динамо"

Все спортсмены не были твердыми игроками "основы" команды, отмечают в ФК

09 июля 2025, 14:25, ИА Амител

Фото: Terrace Grain / unsplash.com

Состав барнаульского "Динамо" покинули пять футболистов, сообщили в пресс-службе "бело-голубых".

По обоюдному согласию контракты расторгли с защитниками Егором Пигаевым, Ильей Кириленко и Дамиром Максимовым, а также полузащитниками Владиславом Калининым и Ярославом Щербиным.

Все пятеро не были твердыми игроками "основы" и в этом сезоне провели за "Динамо" от трех до восьми матчей.

Сейчас барнаульцы занимают шестое место в турнирной таблице Второй лиги "Б" первенства России. Следующий матч "Динамо" проведет дома 27 июля против тольяттинского "Акрона-2".