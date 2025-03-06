Наполни жизнь вдохновением. В Барнауле пройдет весенний завтрак с психологом

В ресторане-поэме "Живые души" вы узнаете, как найти внутренний баланс и быть счастливым

06 марта 2025, 14:00, ИА Амител erid: 2W5zFJa3aQg

Ресторан-поэма "Живые души" / Фото: Бакытжан Джебешев

В повседневной суете мы часто забываем прислушаться к себе, остановиться, вдохнуть глубже и просто ощутить момент, жить здесь и сейчас. 23 марта 2025 года в 12:00 в барнаульском ресторане-поэме "Живые души" пройдет весенний завтрак с психологом, где расскажут, как дыхание, музыка и движение могут менять внутреннее состояние, помогать находить баланс и открывать новые грани своих возможностей.

"Завтрак с психологом" – новый проект для тех, кто хочет научиться через психопрактики заботиться о здоровье и эмоциональном состоянии, окружать себя людьми, с которыми можно разделить важное.

Тема первой встречи – "Дыхание. Музыка. Движение". Это три инструмента, которые помогают телу жить и работать в гармонии. Дыхание – наполняет, музыка – настраивает, движение – освобождает.

Рассказывать и показывать, как это работает, будут приглашенные эксперты:

Татьяна Томенко – интегративный и репарационный психолог, МАК-коуч, игротерапевт, сертифицированный тренер ДМД, танцетерапевт со стажем более 20 лет в танцевально-двигательных энергопрактиках;

– интегративный и репарационный психолог, МАК-коуч, игротерапевт, сертифицированный тренер ДМД, танцетерапевт со стажем более 20 лет в танцевально-двигательных энергопрактиках; Лариса Любивая – хореограф, режиссер международных творческих проектов, продюсер. Создатель и руководитель студии танца "Лариса" со стажем 36 лет;

– хореограф, режиссер международных творческих проектов, продюсер. Создатель и руководитель студии танца "Лариса" со стажем 36 лет; Анна Смирнова – профессиональный музыкант с 20-летним стажем, эстрадная скрипачка, артист симфонического оркестра. Сомелье.

Просто, душевно и доступным языком спикеры познакомят участников со своими методами работы и ответят на вопросы.

Приходите, чтобы узнать себя лучше, избавиться от напряжения и наполниться энергией, познать философию самореализации и быть услышанным.

Встречи будут проходить раз в месяц, а это значит, что впереди – много поводов собираться вместе, обсуждать важное, учиться у лучших и находить единомышленников.

Весна – лучшее время для обновления. Начнем с себя?

Стоимость билета – 2000 рублей.

Афиша предоставлена организаторами

Ресторан-поэма "Живые души"

Адрес: Барнаул, ул. Гоголя, 46а

Тел: +7 (3852) 600-046

ООО "ИН Вино"

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