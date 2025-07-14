Нарколог назвал алкоголь, вызывающий самые сильные отеки
Еще сильнее ситуацию усугубляют соленые закуски к спиртному
14 июля 2025, 13:15, ИА Амител
Фото: Timothy Dykes / unsplash.com
Алкоголь может провоцировать сильные отеки лица и тела из-за нарушения водно-солевого баланса и нагрузки на почки, сообщил психиатр-нарколог Андрей Тюрин в беседе с "Лентой.ру".
Сильнее всего, по словам специалиста, отечность вызывает пиво – из-за сильного воздействия этанола и примесей на почки, печень и сосуды.
Также к сильным отекам могут привести шампанское и белое вино: они содержат сульфиты и много сахара, поэтому их легко выпить много.
Усугубить отечность может еще и соленая закуска при совмещении с алкоголем.
Ранее эндокринолог Дарья Хайкина призвала не пить пиво в жару.
13:34:13 14-07-2025
любой алкоголь одинаково полезен.
14:13:13 14-07-2025
Черчиль пил - и такую страну отгрохал. Все её боятся.
Опять же ликёро-водочная промышленность успешно работает, алкоголь продаётся в магазинах.
А значит что? Значит алкоголь это сертифицированный пищевой продукт со всеми разрешительными документами, поэтому он вкусен и полезен. Невкусное и неполезное никто бы не пил.
14:40:32 14-07-2025
8 (14:13:13 14-07-2025) Черчиль пил - и такую страну отгрохал. Все её боятся.Опя... вы биографию Черчилля читали?
отвратительное зрелище, знаете ли.
и таки да, империю просрали.
17:25:55 14-07-2025
эксперт по алкоголю- скоко он выпил?