Еще сильнее ситуацию усугубляют соленые закуски к спиртному

14 июля 2025, 13:15, ИА Амител

Фото: Timothy Dykes / unsplash.com

Алкоголь может провоцировать сильные отеки лица и тела из-за нарушения водно-солевого баланса и нагрузки на почки, сообщил психиатр-нарколог Андрей Тюрин в беседе с "Лентой.ру".

Сильнее всего, по словам специалиста, отечность вызывает пиво – из-за сильного воздействия этанола и примесей на почки, печень и сосуды.

Также к сильным отекам могут привести шампанское и белое вино: они содержат сульфиты и много сахара, поэтому их легко выпить много.

Усугубить отечность может еще и соленая закуска при совмещении с алкоголем.

Ранее эндокринолог Дарья Хайкина призвала не пить пиво в жару.