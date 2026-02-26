Заболеваемость алкоголизмом в Алтайском крае оказалась выше средней по России

В пересчете на чистый этанол жители региона в среднем употребляют 8,6 литра на человека в год

26 февраля 2026, 12:18, ИА Амител

В Алтайском крае за последние годы сократилось число жителей с наркологическими расстройствами, однако регион по-прежнему заметно опережает среднероссийские показатели по уровню алкоголизма. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на обсуждение, прошедшее в Алтайском краевом Законодательном собрании.

Тему подняли на круглом столе, посвященном состоянию наркологической помощи. Заместитель главного врача по медицинской части Алтайского краевого наркологического диспансера Татьяна Муранова сообщила, что на 1 января 2026 года в регионе на учете состояли около 34 тысяч человек с различными наркологическими расстройствами. По ее словам, этот показатель на 46,6% выше среднероссийского уровня.

Специалист также привела данные по потреблению алкоголя. В пересчете на чистый этанол жители Алтайского края в среднем употребляют 8,6 литра на человека в год. Муранова подчеркнула, что превышение порога в восемь литров уже рассматривается экспертами как угроза здоровью нации. Для сравнения: в целом по России этот показатель составляет 7,9 литра, а в Сибирском федеральном округе — 7,6 литра.

В наркодиспансере отмечают, что заболеваемость алкоголизмом в Алтайском крае остается выше общероссийской примерно на треть. Так, в 2025 году в регионе было зарегистрировано 1007,1 человека с алкогольной зависимостью на 100 тысяч населения. Годом ранее показатель был еще выше — 1133,2. Для сопоставления: в среднем по стране уровень заболеваемости составляет 749,9 на 100 тысяч человек, а по Сибири — 736,3.

Ранее сообщалось, что в Барнауле силовики ликвидировали подпольную "клинику", работавшую под видом помощи зависимым. Как установили полицейские, организатором нелегального бизнеса стала 44-летняя женщина с судимостью в прошлом.