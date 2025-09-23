НОВОСТИКультура

В Госдуме предложили признать песни "Сектора Газа" и Михаила Круга культурным достоянием

Письмо с предложением направленно в Минкульт России

23 сентября 2025, 14:45, ИА Амител

Рок-музыка / Фото: amic.ru
Рок-музыка / Фото: amic.ru

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил закрепить за песнями "Сектора Газа" и Михаила Круга особый статус культурного достояния. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Депутат направил письмо министру культуры Ольге Любимовой с предложением разработать механизм, который позволит присваивать популярным произведениям официальный статус, закрепляющий их вклад в культурное наследие. Такой шаг, по его словам, позволит исключить возможность будущих запретов на исполнение или распространение композиций.

«Поводом для инициативы стала недавняя дискуссия вокруг высказываний депутатов. Ранее Ольга Германова предлагала подвергнуть цензуре некоторые песни Михаила Круга из-за ненормативной лексики», – отметили в Telegram-канале.

Кроме того, в СМИ появилась информация о намерении Нины Останиной запретить творчество группы "Сектор Газа". Позже парламентарий пояснила изданию "База", что речь шла только о запрете публичного исполнения нецензурных треков, подчеркнув, что сама она является поклонницей коллектива и особенно отмечает композицию "Твой звонок".

НОВОСТИОбщество

Госдума музыка

Комментарии 18

Avatar Picture
Гость

14:49:09 23-09-2025

Госдуму пора переименовать в Дурдуму.

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:54:53 23-09-2025

Гость (14:49:09 23-09-2025) Госдуму пора переименовать в Дурдуму.... Бастрыкин уже был с такой попыткой на грани провала.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:53:00 23-09-2025

Мне почему-то думалось, что Сектор Газа глаза мозолит из-за песни "Демобилизация"

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:34:16 23-09-2025

Гость (14:53:00 23-09-2025) Мне почему-то думалось, что Сектор Газа глаза мозолит из-за... А ещё больше из-за песни "Домой".

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:57:56 23-09-2025

да уж.... очень "культурная" песня с матами

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:58:19 23-09-2025

Осталось только "мурку" в школьную программу включить, пусть первоклашки учат...

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:59:56 23-09-2025

глупость полная
люди сами определят себе наследие, будут петь и через века песни, и министерство культуры здесь ни при чем

  38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:02:29 23-09-2025

В школе надо изучать!

Голубь-голубь, а-а-а!
Прямо сверху, а-а-а!
На башку мне, а-а-а!
На пиджак мне, а-а-а!

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:04:46 23-09-2025

Депутат поклонник блатняка? Сиделиц наверное...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:13:16 23-09-2025

Гость (15:04:46 23-09-2025) Депутат поклонник блатняка? Сиделиц наверное...... Комментатор поклонник Шамана?)

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:32:05 23-09-2025

Гость (15:13:16 23-09-2025) Комментатор поклонник Шамана?)... Комментатор поклонник Хвростовского, Доминго, русской народной песни и много чего ещё. А вот блатняк для вас, родной.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:02:35 23-09-2025

Гость (15:32:05 23-09-2025) Комментатор поклонник Хвростовского, Доминго, русской народн... Да я и не спорю)

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:10:13 23-09-2025

только что ж запрещать собирались, вы там определитесь

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:18:58 23-09-2025

Более насущных проблем, ДУМ нет????? Печально !!!!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

15:29:13 23-09-2025

Шнура срочно в реестр!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:45:57 23-09-2025

Мимо здания Госдумы я без шуток не хожу

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:03:27 23-09-2025

Всё это АУЕ надо запрещать вместе с Кругом и Сектором. Ни одной нормальной песни у них нет. Сплошная дискредитация традиционных ценностей. И Шнурова запретить, он Родину не уважает и матом ругается.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:44:27 24-09-2025

Гость (16:03:27 23-09-2025) Всё это АУЕ надо запрещать вместе с Кругом и Сектором. Ни од... А кто у нас хорош? Сплошное "ум-ца-ца"))) А от блатняка -реально блевать охота. ... хотя...
у Лепса есть ОДНА классная песня- "Бессоница"- просто жемчужина во всём его шлаке

  0 Нравится
Ответить
