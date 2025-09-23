В Госдуме предложили признать песни "Сектора Газа" и Михаила Круга культурным достоянием
Письмо с предложением направленно в Минкульт России
23 сентября 2025, 14:45, ИА Амител
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил закрепить за песнями "Сектора Газа" и Михаила Круга особый статус культурного достояния. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Депутат направил письмо министру культуры Ольге Любимовой с предложением разработать механизм, который позволит присваивать популярным произведениям официальный статус, закрепляющий их вклад в культурное наследие. Такой шаг, по его словам, позволит исключить возможность будущих запретов на исполнение или распространение композиций.
«Поводом для инициативы стала недавняя дискуссия вокруг высказываний депутатов. Ранее Ольга Германова предлагала подвергнуть цензуре некоторые песни Михаила Круга из-за ненормативной лексики», – отметили в Telegram-канале.
Кроме того, в СМИ появилась информация о намерении Нины Останиной запретить творчество группы "Сектор Газа". Позже парламентарий пояснила изданию "База", что речь шла только о запрете публичного исполнения нецензурных треков, подчеркнув, что сама она является поклонницей коллектива и особенно отмечает композицию "Твой звонок".
14:49:09 23-09-2025
Госдуму пора переименовать в Дурдуму.
14:54:53 23-09-2025
Гость (14:49:09 23-09-2025) Госдуму пора переименовать в Дурдуму.... Бастрыкин уже был с такой попыткой на грани провала.
14:53:00 23-09-2025
Мне почему-то думалось, что Сектор Газа глаза мозолит из-за песни "Демобилизация"
16:34:16 23-09-2025
Гость (14:53:00 23-09-2025) Мне почему-то думалось, что Сектор Газа глаза мозолит из-за... А ещё больше из-за песни "Домой".
14:57:56 23-09-2025
да уж.... очень "культурная" песня с матами
14:58:19 23-09-2025
Осталось только "мурку" в школьную программу включить, пусть первоклашки учат...
14:59:56 23-09-2025
глупость полная
люди сами определят себе наследие, будут петь и через века песни, и министерство культуры здесь ни при чем
15:02:29 23-09-2025
В школе надо изучать!
Голубь-голубь, а-а-а!
Прямо сверху, а-а-а!
На башку мне, а-а-а!
На пиджак мне, а-а-а!
15:04:46 23-09-2025
Депутат поклонник блатняка? Сиделиц наверное...
15:13:16 23-09-2025
Гость (15:04:46 23-09-2025) Депутат поклонник блатняка? Сиделиц наверное...... Комментатор поклонник Шамана?)
15:32:05 23-09-2025
Гость (15:13:16 23-09-2025) Комментатор поклонник Шамана?)... Комментатор поклонник Хвростовского, Доминго, русской народной песни и много чего ещё. А вот блатняк для вас, родной.
17:02:35 23-09-2025
Гость (15:32:05 23-09-2025) Комментатор поклонник Хвростовского, Доминго, русской народн... Да я и не спорю)
15:10:13 23-09-2025
только что ж запрещать собирались, вы там определитесь
15:18:58 23-09-2025
Более насущных проблем, ДУМ нет????? Печально !!!!
15:29:13 23-09-2025
Шнура срочно в реестр!
15:45:57 23-09-2025
Мимо здания Госдумы я без шуток не хожу
16:03:27 23-09-2025
Всё это АУЕ надо запрещать вместе с Кругом и Сектором. Ни одной нормальной песни у них нет. Сплошная дискредитация традиционных ценностей. И Шнурова запретить, он Родину не уважает и матом ругается.
09:44:27 24-09-2025
Гость (16:03:27 23-09-2025) Всё это АУЕ надо запрещать вместе с Кругом и Сектором. Ни од... А кто у нас хорош? Сплошное "ум-ца-ца"))) А от блатняка -реально блевать охота. ... хотя...
у Лепса есть ОДНА классная песня- "Бессоница"- просто жемчужина во всём его шлаке