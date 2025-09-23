В Госдуме предложили признать песни "Сектора Газа" и Михаила Круга культурным достоянием

Письмо с предложением направленно в Минкульт России

23 сентября 2025, 14:45, ИА Амител

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил закрепить за песнями "Сектора Газа" и Михаила Круга особый статус культурного достояния. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Депутат направил письмо министру культуры Ольге Любимовой с предложением разработать механизм, который позволит присваивать популярным произведениям официальный статус, закрепляющий их вклад в культурное наследие. Такой шаг, по его словам, позволит исключить возможность будущих запретов на исполнение или распространение композиций.

«Поводом для инициативы стала недавняя дискуссия вокруг высказываний депутатов. Ранее Ольга Германова предлагала подвергнуть цензуре некоторые песни Михаила Круга из-за ненормативной лексики», – отметили в Telegram-канале.

Кроме того, в СМИ появилась информация о намерении Нины Останиной запретить творчество группы "Сектор Газа". Позже парламентарий пояснила изданию "База", что речь шла только о запрете публичного исполнения нецензурных треков, подчеркнув, что сама она является поклонницей коллектива и особенно отмечает композицию "Твой звонок".