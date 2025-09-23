"Настоящие волшебники". Группа Dabro помогла жительнице Барнаула с редким заболеванием

Популярные исполнители помогли Екатерине Лимаевой быстро закрыть сбор на электроколяску, в которой она очень нуждалась

23 сентября 2025, 07:00, ИА Амител

Группа Dabro и Екатерина Лимаева / Фото: соцсети Екатерины Лимаевой

Жительница Барнаула Екатерина Лимаева, которая страдает редкой болезнью Гентингтона, смогла купить дорогую коляску с электроприводом благодаря помощи известного музыкального дуэта Dabro. Радостной новостью она поделилась в своих социальных сетях, выразив огромную благодарность исполнителям. Музыканты узнали о девушке с неизлечимой болезнью, которая не сдается и активно помогает другим, еще летом, когда выступали на Алтае.

"Тайный ангел"

О начале сбора средств на электрическую коляску Екатерина Лимаева объявила в конце августа. Она объяснила, что состояние ее здоровья ухудшается с каждым днем, а теперь уже и самостоятельное передвижение дается с большим трудом.

«Мои болезни приводят к тому, что мои ноги почти перестали меня слушаться. Простые вещи – ходьба, прогулки – становятся для меня непосильной задачей. Врачи настоятельно рекомендуют приобрести специализированную инвалидную коляску. Для меня это не просто средство передвижения, это ключ к хоть какой-то самостоятельности, возможность продолжать видеться с близкими и хотя бы изредка выходить на улицу», – написала она.На средство передвижения жительнице Барнаула нужно было 170 тысяч рублей. Впрочем, сбор она закрыла уже через два дня, объяснив это неожиданной помощью от "тайного ангела".

«Отдельно хотим поблагодарить нашего тайного ангела. Да-да, тех самых людей, чья неожиданная и решающая помощь стала настоящим чудом и позволила нам уверенно закрыть сбор. Мы обязательно расскажем эту историю чуть позже, когда все окончательно свершится», – сообщала Лимаева.Теперь, когда девушка уже приобрела на полученные деньги коляску, она рассказала, что большую часть необходимой суммы внесли участники группы Dabro.

«Особую благодарность хочу выразить группе Dabro. Их неоценимый вклад и усилия сделали это событие возможным. Благодаря таким людям, как они, мы можем двигаться вперед и продолжать бороться с трудностями. Парни, вы настоящие волшебники!» – написала девушка. Dabro ("Дабро") – известная на всю страну музыкальная группа из Казани, участники которой – родные братья Иван и Михаил Засидкевичи. Бешеную популярность они обрели в 2020 году, когда выпустили песню "Юность" ("Звук поставим на всю, и соседи не спят..."). За композицию исполнители получили "Золотой граммофон", а годом позже победили в номинации "Прорыв года" премии Муз-ТВ.

Борется и помогает другим

Екатерина Лимаева страдает хореей Гентингтона. Это тяжелое генетическое заболевание, которое проявляется уже во взрослом возрасте.

«Человек из здорового очень быстро превращается в того, кто не может сам себя обслуживать», – рассказывает о недуге девушка. Жительница Барнаула не только сама борется за свою жизнь, но и мотивирует не сдаваться других, кто тоже столкнулся с тяжелым диагнозом. Несколько лет назад она создала сообщество людей с редкими заболеваниями "Сильнее Обстоятельств", которым продолжает руководить и сейчас.

Кстати, с группой Dabro Лимаева познакомилась как раз во время бесплатной поездки в Манжерок, которую она организовала для людей с ограниченными возможностями. Это было летом 2025 года – когда исполнители приехали выступать на Алтай. Как Екатерина рассказала amic.ru, на концерт ей попасть не удалось, зато она встретила артистов во время прогулки.