АлтГУ открыл 32 новых программы магистратуры

АлтГУ запускает 32 новые программы магистратуры по трендовым направлениям науки и бизнеса. Обучение по ним начнётся осенью 2022 года, а приём документов стартует 17 июня.

«Право и бизнес в России», «Инженерия искусственного интеллекта», «Биофармакология и производство фармпрепаратов», «Медиакоммуникации» — лишь малая часть новых образовательных направлений. Их выпускники не только станут высококвалифицированными специалистами в своей отрасли, но и освоят современные цифровые компетенции, потребность в которых постоянно растёт.

«В 2021 году университет стал участником программы академического лидерства страны „Приоритет-2030“. Это определило направления развития вуза, одним из которых стала модернизация образовательного портфеля. Обновлённые программы стали адаптивными и предполагают индивидуальную траекторию обучения. Это позволяет студентам выбирать образовательные модули, эффективно выстраивать обучение и совмещать занятия в магистратуре с профессиональной деятельностью», — объяснила первый проректор по учебной работе АлтГУ Евгения Жданова.

Кстати, преимуществом набора 2022 года станет ещё и большое количество бюджетных мест для магистрантов. К примеру, новый образовательный трек «Инженерия искусственного интеллекта» утвердил 30 мест бюджетного набора, «Биоразнообразие, молекулярная генетика и биоресурсы» — 24, «Социальная и правовая экспертиза» — 20, «Информационная безопасность интеллектуальных автоматизированных систем» — 14, «Медиакоммуникации» — 7 мест.

Кроме того, студенты магистратуры могут стать участниками программ международного обмена в странах Европы и Центральной Азии или получить образование по модели двух дипломов, то есть зарубежное и российское образование одновременно. Такой формат предполагает параллельное обучение в партнёрских университетах. Студенты совместных программ осваивают часть образовательной программы в зарубежном вузе-партнёре, что позволяет лично познакомиться с крупными зарубежными университетами, посетить занятия ведущих профессоров и получить доступ ко всем образовательным и научным ресурсам зарубежного университета.

Несмотря на эпидемиологические ограничения, Алтайский госуниверситет продолжает успешную реализацию международных образовательных программ в Китае, Германии, Японии, Болгарии, Франции, США, Южной Корее, Чехии и приграничных государствах — Казахстане, Монголии, Киргизии, Таджикистане. Только за 2021 год более 300 студентов стали участниками программ международного сотрудничества.

Подробнее о поступлении в магистратуру можно узнать:

— на официальном сайте «Абитуриент АГУ»;

— в чате WhatsApp +7 933 933 37 99;

— по телефону приёмной комиссии +7 (3852) 29-12-22.