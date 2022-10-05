Приём заявок по программе «УМНИК» в Алтайском крае продлили до 10 октября
Это грантовый проект для студентов и молодых учёных
Алтайских студентов, аспирантов, молодых учёных и специалистов от 18 до 30 лет приглашают принять участие в программе «Участник молодёжного научно-инновационного конкурса» («УМНИК»). Заявку можно оставить на сайте до 10 октября 2022 года.
Программу реализует Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Это грантовая поддержка исследований в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Каждый победитель программы получит 500 тысяч рублей в течение одного года.
Стать участниками могут граждане Российской Федерации, ранее не побеждавшие в программе.
Финальный этап отбора участников по программе «УМНИК» пройдёт в ноябре на базе АлтГТУ им. И.И. Ползунова.
Цель программы «УМНИК» — государственная поддержка молодых учёных, стремящихся к самореализации через инновационную деятельность, а также привлечение молодёжи к участию в научно-технической и инновационной деятельности, подготовка учёных к созданию малых инновационных предприятий.