Приём заявок по программе «УМНИК» в Алтайском крае продлили до 10 октября

Алтайских студентов, аспирантов, молодых учёных и специалистов от 18 до 30 лет приглашают принять участие в программе «Участник молодёжного научно-инновационного конкурса» («УМНИК»). Заявку можно оставить на сайте до 10 октября 2022 года.

Программу реализует Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Это грантовая поддержка исследований в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Каждый победитель программы получит 500 тысяч рублей в течение одного года.

Стать участниками могут граждане Российской Федерации, ранее не побеждавшие в программе.

Финальный этап отбора участников по программе «УМНИК» пройдёт в ноябре на базе АлтГТУ им. И.И. Ползунова.

Цель программы «УМНИК» — государственная поддержка молодых учёных, стремящихся к самореализации через инновационную деятельность, а также привлечение молодёжи к участию в научно-технической и инновационной деятельности, подготовка учёных к созданию малых инновационных предприятий.

Все подробности по ссылке и по телефону +7−906−961−6459 (Фёдоров Владислав Анатольевич).