Названа максимальная сумма оплаты больничного в день
Размер выплаты зависит от страхового стажа работника
05 ноября 2025, 08:30, ИА Амител
Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил в беседе с РИА Новости, что максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в России составляет 5673 рубля в день.
Эта сумма рассчитывается исходя из предельных баз для начисления страховых взносов за два предыдущих года – около 1,9 млн рублей за 2023 год и 2,2 млн рублей за 2024 год.
Размер выплаты зависит от страхового стажа работника:
-
при стаже более восьми лет выплачивается 100% среднего заработка;
-
от пяти до восьми лет – 80%;
-
от шести месяцев до пяти лет – 60%;
-
при стаже менее шести месяцев расчет ведется от МРОТ (22 440 рублей с 2025 года).
Минимальная сумма пособия составляет 723,87 рубля в день. Выплаты за первые три дня болезни осуществляет работодатель, последующие дни компенсирует Социальный фонд России. Рост пособий связан с обновлением параметров страховых взносов и индексацией МРОТ.
Напомним, с 2026 года россиян ждет увеличение минимального размера пособий по временной нетрудоспособности.
