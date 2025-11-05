Названа максимальная сумма оплаты больничного в день

Размер выплаты зависит от страхового стажа работника

05 ноября 2025, 08:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил в беседе с РИА Новости, что максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в России составляет 5673 рубля в день.

Эта сумма рассчитывается исходя из предельных баз для начисления страховых взносов за два предыдущих года – около 1,9 млн рублей за 2023 год и 2,2 млн рублей за 2024 год.

Размер выплаты зависит от страхового стажа работника:

при стаже более восьми лет выплачивается 100% среднего заработка;

от пяти до восьми лет – 80%;

от шести месяцев до пяти лет – 60%;

при стаже менее шести месяцев расчет ведется от МРОТ (22 440 рублей с 2025 года).

Минимальная сумма пособия составляет 723,87 рубля в день. Выплаты за первые три дня болезни осуществляет работодатель, последующие дни компенсирует Социальный фонд России. Рост пособий связан с обновлением параметров страховых взносов и индексацией МРОТ.

Напомним, с 2026 года россиян ждет увеличение минимального размера пособий по временной нетрудоспособности.