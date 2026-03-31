Банки продолжают снижать ставки по ипотеке

Эксперты ждут роста спроса на кредиты после уменьшения ключевой ставки

31 марта 2026, 13:35, ИА Амител

Несколько российских банков продолжили политику снижения ставок по ипотеке на фоне решения Центробанка — 20 марта регулятор уменьшил ключевую ставку до 15%. Эксперты считают, что это может стимулировать спрос на жилищные кредиты уже в ближайшие месяцы.

Так, с 1 апреля ставки по рыночной ипотеке на 1 процентный пункт снижает ВТБ. Новые условия действуют по кредитам с первоначальным взносом от 50%. Минимальные ставки на покупку жилья на первичном и вторичном рынках составят 18,9% годовых, на рефинансирование — 18,6%.

С 25 марта условия изменил Совкомбанк. Минимальная ставка на новостройки составляет 18,99% при крупном первоначальном взносе, а на вторичное жилье — от 18,99 до 19,99% в зависимости от условий. Также обновлены параметры рефинансирования — ставка начинается от 19,49% годовых.

Банк "Уралсиб" с той же даты снизил ставки на 0,5 процентного пункта. Теперь минимальная ставка по стандартной ипотеке начинается от 17,89% при крупных суммах кредита. Новые условия распространяются и на ранее одобренные заявки.

О готовности пересмотреть ставки заявили и другие игроки рынка. В Абсолют Банке планируют корректировку на 0,5–0,6 п.п., а в ПСБ и Банке ДОМ.РФ продолжают оценивать динамику рынка и не исключают изменений в ближайшее время.

Ранее в марте о пересмотре стоимости ипотеки сообщили и другие банки. Газпромбанк уменьшил ставку до 19,9% годовых, Альфа-Банк — от 19,59 до 19,89% в зависимости от размера взноса. МКБ ввел дополнительные скидки для клиентов при оформлении заявок онлайн.

При этом общее снижение пока остается незначительным. По данным ДОМ.РФ, за последнюю неделю средневзвешенные ставки по ипотеке снизились всего на 0,02 п.п. на новостройки — до 20,25%, и на 0,01 п.п. на вторичное жилье — до 19,98%.

Несмотря на умеренную динамику, эксперты ожидают постепенного оживления рынка. По прогнозу ВТБ, в 2026 году объем выдачи ипотеки в России может вырасти примерно на 25%.

«Смягчение ключевой ставки формирует устойчивый тренд на повышение доступности розничных кредитов. Новые условия открывают "окно возможностей" для заемщиков, особенно тем, кто долго копил на депозитах на первый взнос», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.