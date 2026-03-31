Telegram разослал россиянам уведомления о последней возможности оплатить Premium
Мессенджер предложил произвести оплату сразу на два года вперед с огромной скидкой
31 марта 2026, 13:42, ИА Амител
Некоторые пользователи Telegram в России получили системные уведомления о "последней возможности" оплатить подписку Premium. Об этом amic.ru рассказал читатель издания.
Мессенджер направил соответствующее предупреждение в чат с системными уведомлениями. В сообщении говорится:
«Сегодня — последняя возможность оплатить Telegram Premium».
Согласно тексту уведомления, в ближайшее время оформить подписку станет технически невозможно. При этом пользователям предлагают внести предоплату за два года использования сервиса со скидкой 57%.
Напомним, в феврале появилась информация об ограничении работы Telegram в России. Тогда уточнялось, что платформа не исполняет требования российского законодательства.
13:45:31 31-03-2026
Сбор денег на поминки? Помираю всем прощаю?
14:02:58 31-03-2026
А у меня в сообщении цена 2990 ₽))))
Мне кажется это полный развод. Заблокируют и концов не найдешь.
16:52:19 31-03-2026
Татьяна (14:02:58 31-03-2026) А у меня в сообщении цена 2990 ₽)))) Мне кажется это пол...
Не там концы ищешь, ох не там!
22:26:30 31-03-2026
вот же мошенники, он же даже с впн не будет работать