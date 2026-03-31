Telegram разослал россиянам уведомления о последней возможности оплатить Premium

Мессенджер предложил произвести оплату сразу на два года вперед с огромной скидкой

31 марта 2026, 13:42, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Некоторые пользователи Telegram в России получили системные уведомления о "последней возможности" оплатить подписку Premium. Об этом amic.ru рассказал читатель издания.

Мессенджер направил соответствующее предупреждение в чат с системными уведомлениями. В сообщении говорится: 

«Сегодня — последняя возможность оплатить Telegram Premium».

Согласно тексту уведомления, в ближайшее время оформить подписку станет технически невозможно. При этом пользователям предлагают внести предоплату за два года использования сервиса со скидкой 57%.

Напомним, в феврале появилась информация об ограничении работы Telegram в России. Тогда уточнялось, что платформа не исполняет требования российского законодательства.

Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Запретят ли Telegram в России с 1 апреля и какие действия в нем могут стать преступными?

Рассказываем, будет ли грозить наказание за обходы блокировки, покупку рекламы и Premium
НОВОСТИОбщество

мессенджеры

Комментарии 4

Гость

13:45:31 31-03-2026

Сбор денег на поминки? Помираю всем прощаю?

Татьяна

14:02:58 31-03-2026

А у меня в сообщении цена 2990 ₽))))
Мне кажется это полный развод. Заблокируют и концов не найдешь.

Гость

16:52:19 31-03-2026

Татьяна (14:02:58 31-03-2026) А у меня в сообщении цена 2990 ₽)))) Мне кажется это пол...
Не там концы ищешь, ох не там!

Гость

22:26:30 31-03-2026

вот же мошенники, он же даже с впн не будет работать

