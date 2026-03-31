Telegram разослал россиянам уведомления о последней возможности оплатить Premium

Мессенджер предложил произвести оплату сразу на два года вперед с огромной скидкой

31 марта 2026, 13:42, ИА Амител

Некоторые пользователи Telegram в России получили системные уведомления о "последней возможности" оплатить подписку Premium. Об этом amic.ru рассказал читатель издания.

Мессенджер направил соответствующее предупреждение в чат с системными уведомлениями. В сообщении говорится:

«Сегодня — последняя возможность оплатить Telegram Premium».

Согласно тексту уведомления, в ближайшее время оформить подписку станет технически невозможно. При этом пользователям предлагают внести предоплату за два года использования сервиса со скидкой 57%.

Напомним, в феврале появилась информация об ограничении работы Telegram в России. Тогда уточнялось, что платформа не исполняет требования российского законодательства.