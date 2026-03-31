Кулич, яйца и красители. Стало известно, во сколько обойдется пасхальный набор в России

В этом году россияне выбирают более бюджетные варианты

31 марта 2026, 10:41, ИА Амител

Творожная пасха / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Минимальный продуктовый набор на Пасху, состоящий из кулича и других праздничных угощений, обойдется россиянам в 522 рубля. Такой подсчет сделали для РИА Новости аналитики центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".

Православные верующие в России отмечают Пасху 12 апреля. Традиционно к празднику готовят куличи, красят яйца и собираются за семейным столом. Пасха остается не только религиозным, но и глубоко культурным событием, объединяющим поколения.

Аналитики подсчитали стоимость минимального "пасхального набора": готовый кулич, десяток яиц и красители. Кулич в этом году стоит в среднем 241 рубль, десяток яиц — 123 рубля, красители — 158 рублей.

Для сравнения: полкилограмма творога обходится в 204 рубля, готовая творожная пасха — в 665 рублей.

Высокий спрос на пасхальные товары начинается за одну-две недели до праздника. Продукцию в основном покупают в офлайн-магазинах. В онлайне средний чек выше на 60–70% — из-за большего объема упаковки и более премиального ассортимента.

В этом году россияне выбирают более бюджетные варианты, что отражает умеренная динамика средней цены, отмечают авторы исследования.