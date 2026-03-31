В Алтайском крае закрыли еще одну дорогу из-за паводка

Участок между поселками Садовый и Сибирячиха затопило — уровень воды в реке Ануй поднялся на метр

31 марта 2026, 09:33, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае закрыли проезд для всех видов транспорта еще на одной дороге. Речь идет об автомобильной трассе Калининский — Сибирячиха — Александровка. Участок между поселками Садовый и Сибирячиха оказался под водой, сообщает Министерство транспорта края.

Причина — резкий подъем уровня воды в реке Ануй. Глубина затопления достигла около одного метра. Движение полностью перекрыто.

Напомним, ранее из-за подтопления моста была закрыта дорога Алейск — Безголосово — а/д К-13. Альтернативного проезда по тому участку также нет.