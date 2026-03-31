"Часть жителей уже съехали". В Барнауле решают, стоит ли ремонтировать дом на Тимуровской
Необходимо подготовить проектно-сметную документацию, чтобы оценить, во сколько обойдутся аварийно-восстановительные работы
31 марта 2026, 12:00, ИА Амител
Для дальнейшей эксплуатации жилого дома № 37 на улице Тимуровской необходимо проведение противоаварийных мероприятий, однако целесообразность таких работ еще предстоит рассмотреть. Об этом власти Барнаула заявили в ходе выездного совещания, сообщает мэрия.
Напомним, четырехэтажное здание 1969 года постройки, в котором 132 жилых помещения, представляет опасность для жильцов. К такому выводу пришли специалисты Алтайского центра строительно-технической экспертизы, которые обследовали дом и вынесли вердикт: отдельные конструкции находятся в аварийном состоянии, жить в нем дальше нельзя. На территории возле здания введен режим "повышенной готовности". Развернут пункт временного размещения населения на 50 койко-мест на базе Центра развития творчества и спорта по адресу улица Тимуровская, 23.
На данный момент сотрудники администрации района проводят поквартирный обход, разъясняют гражданам текущую ситуацию, порядок дальнейших действий и вручают уведомления об опасности нахождения в данном помещении и необходимости его освободить. Часть жителей уже покинули квартиры.
Напомним, жители дома после признания его аварийным могут воспользоваться и дополнительными мерами поддержки: предоставление помещений маневренного фонда или получение ежемесячных денежных выплат на оплату расходов по найму жилого помещения. На текущий момент в пункт временного размещения населения самостоятельно никто из жителей дома не обратился.
Как сообщил замглавы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин, организованы работы по подготовке проектно-сметной документации на проведение аварийно-восстановительного ремонта многоквартирного дома для последующего рассмотрения возможности и целесообразности его проведения.
«Специализированная организация приступила к работам по подготовке проектной документации, ожидаем, что до 5-6 апреля она будет готова. После этого будет принято решение о дальнейшей судьбе дома. На текущий момент техническое состояние дома находится на постоянном контроле, экспертная организация дважды в день проводит мониторинг состояния конструкций дома».
Руководитель экспертной организации ООО "Региональный центр оценки и экспертизы" Павел Авкопашвили рассказал, как ведется мониторинг технического состояния дома:
«В рамках договора мы обеспечиваем двукратный суточный контроль. В ходе каждого осмотра проверяем состояние несущих конструкций и инженерных коммуникаций. По результатам текущих наблюдений на данный момент ухудшения технического состояния и признаков движения конструкций не зафиксировано. Тем не менее мы продолжаем мониторинг».
12:14:00 31-03-2026
"отдельные конструкции находятся в аварийном состоянии"
Это какие? Перекрытия крыши? Лестница в подвальное помещение? Козырек над входом в подъезд? Новости длинные про Тимуровскую, но ничего не понятно.
12:54:28 31-03-2026
Всё надо делать вовремя. Сейчас в городе десятки домов ждут ремонта. Дождутся ли?! Почему выгоднее сносить дом ,чем просто вовремя ремонтировать- вопрос? Эти дома видно невооружённым глазом. Они даже старее этого аварийного.
14:20:37 31-03-2026
Гость (12:54:28 31-03-2026) Всё надо делать вовремя. Сейчас в городе десятки домов ждут ... Строить выгоднее только застройщику и, вероятно, администрации (минус головняки старого фонда, плюс от застройщика). Жильцам очень невыгодно, они сильно теряют в квадратах и суммах.
А поему не следят? Халатность УК и недостаток денежных средств. Хотя лучше жильцам скинуться по 10 тыщ и провести экстренный капремонт, чем потом лишаться жилья, когда будет поздно.
18:03:56 31-03-2026
Гость (14:20:37 31-03-2026) Строить выгоднее только застройщику и, вероятно, администрац... У дома есть собственники. Вот не хай и вкушают полную чашу..
00:47:53 01-04-2026
Разоблачитель (18:03:56 31-03-2026) У дома есть собственники. Вот не хай и вкушают полную чашу..... Они собственники только когда приватизируют,продают,сдают... Когда ремонтировать нужно сразу сливаются,государство им что-то должно там за счёт других налогоплательщиков отремонтировать
15:06:10 31-03-2026
Уже "омолодили"? Дом 1959 года, а не 1969.
15:14:36 31-03-2026
Никто и не против сдать и 50 тыс.. Но как узнать,что у соседей из пятого подъезда что-то с крышей?В таких домах очень много пенсионеров,которые даже редко выходят на улицу, тем более не понимают, где какая трещинка в доме, что с фундаментом.
Для этого есть УК, городские службы,власть,в конце концов. Таких домов в Барнауле не так уж и много! Почему специалисты их не обследуют? Сообщают об аварийности по факту.
00:49:31 01-04-2026
Гость (15:14:36 31-03-2026) Никто и не против сдать и 50 тыс.. Но как узнать,что у сосед... Нужно понимать значит
23:42:38 01-04-2026
Гость (15:14:36 31-03-2026) Никто и не против сдать и 50 тыс.. Но как узнать,что у сосед... УК, городские службы,власть - как раз для этого их нет, и не обследуют
17:12:41 31-03-2026
Если необходимо расселять людей, то жильё пусть освободят те чиновники, ответственные за доведение дома до такого состояния. А пока поживут в ПВР.
18:08:13 31-03-2026
Гость (17:12:41 31-03-2026) Если необходимо расселять людей, то жильё пусть освободят те... В доме живут собственники, но есть чиновники, ответственные за доведение дома до такого состояния. Однако! А где ж ваши глазки были?
00:48:47 01-04-2026
Администрация (18:08:13 31-03-2026) В доме живут собственники, но есть чиновники, ответственные ... Куда им. Лампочку хрен на площадке заменят сгоревшую
22:32:07 31-03-2026
раскатать и возвести свечку в 20 этажей