"Часть жителей уже съехали". В Барнауле решают, стоит ли ремонтировать дом на Тимуровской

Необходимо подготовить проектно-сметную документацию, чтобы оценить, во сколько обойдутся аварийно-восстановительные работы

31 марта 2026, 12:00, ИА Амител

Дом № 37 на улице Тимуровской / Фото: barnaul.org

Для дальнейшей эксплуатации жилого дома № 37 на улице Тимуровской необходимо проведение противоаварийных мероприятий, однако целесообразность таких работ еще предстоит рассмотреть. Об этом власти Барнаула заявили в ходе выездного совещания, сообщает мэрия.

Напомним, четырехэтажное здание 1969 года постройки, в котором 132 жилых помещения, представляет опасность для жильцов. К такому выводу пришли специалисты Алтайского центра строительно-технической экспертизы, которые обследовали дом и вынесли вердикт: отдельные конструкции находятся в аварийном состоянии, жить в нем дальше нельзя. На территории возле здания введен режим "повышенной готовности". Развернут пункт временного размещения населения на 50 койко-мест на базе Центра развития творчества и спорта по адресу улица Тимуровская, 23.

На данный момент сотрудники администрации района проводят поквартирный обход, разъясняют гражданам текущую ситуацию, порядок дальнейших действий и вручают уведомления об опасности нахождения в данном помещении и необходимости его освободить. Часть жителей уже покинули квартиры.

Напомним, жители дома после признания его аварийным могут воспользоваться и дополнительными мерами поддержки: предоставление помещений маневренного фонда или получение ежемесячных денежных выплат на оплату расходов по найму жилого помещения. На текущий момент в пункт временного размещения населения самостоятельно никто из жителей дома не обратился.

Как сообщил замглавы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин, организованы работы по подготовке проектно-сметной документации на проведение аварийно-восстановительного ремонта многоквартирного дома для последующего рассмотрения возможности и целесообразности его проведения.

«Специализированная организация приступила к работам по подготовке проектной документации, ожидаем, что до 5-6 апреля она будет готова. После этого будет принято решение о дальнейшей судьбе дома. На текущий момент техническое состояние дома находится на постоянном контроле, экспертная организация дважды в день проводит мониторинг состояния конструкций дома».

Руководитель экспертной организации ООО "Региональный центр оценки и экспертизы" Павел Авкопашвили рассказал, как ведется мониторинг технического состояния дома: