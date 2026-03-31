Ледоход на Оби в Барнауле ожидается 8 апреля

Среднегодовая дата вскрытия реки — 12 апреля, но в этом году лед тронется раньше из-за тенденции к потеплению

31 марта 2026, 10:17, ИА Амител

Ледоход на Оби / Фото из архива amic.ru

Весна в Барнауле традиционно ассоциируется с ледоходом на Оби. О том, когда ждать вскрытия реки в краевой столице, "Толку" рассказала ведущий инженер отдела гидрологии краевого ЦГМС Ольга Прахт.

«Лед в Барнауле вскроется 8 апреля, плюс-минус пять дней», — сообщила эксперт.

Среднегодовая дата вскрытия Оби в Барнауле — 12 апреля. В 2026 году лед тронется чуть раньше устоявшегося срока. Это связано с ежегодной тенденцией на потепление. В прошлом году ледоход тоже начался рано — 6 апреля.

Барнаул попадает в зону риска весеннего половодья. По предварительному прогнозу, краевую столицу может затронуть первая волна паводка. В случае необходимости к аварийно-спасательным работам готовы привлечь более 1,2 тысячи человек и 366 единиц техники.