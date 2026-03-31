Ледоход на Оби в Барнауле ожидается 8 апреля
Среднегодовая дата вскрытия реки — 12 апреля, но в этом году лед тронется раньше из-за тенденции к потеплению
31 марта 2026, 10:17, ИА Амител
Весна в Барнауле традиционно ассоциируется с ледоходом на Оби. О том, когда ждать вскрытия реки в краевой столице, "Толку" рассказала ведущий инженер отдела гидрологии краевого ЦГМС Ольга Прахт.
«Лед в Барнауле вскроется 8 апреля, плюс-минус пять дней», — сообщила эксперт.
Среднегодовая дата вскрытия Оби в Барнауле — 12 апреля. В 2026 году лед тронется чуть раньше устоявшегося срока. Это связано с ежегодной тенденцией на потепление. В прошлом году ледоход тоже начался рано — 6 апреля.
Барнаул попадает в зону риска весеннего половодья. По предварительному прогнозу, краевую столицу может затронуть первая волна паводка. В случае необходимости к аварийно-спасательным работам готовы привлечь более 1,2 тысячи человек и 366 единиц техники.
10:33:06 31-03-2026
Интересно - весна поздняя, а лед пойдет раньше? Странный какой-то прогноз.
11:05:51 31-03-2026
Гость (10:33:06 31-03-2026) Интересно - весна поздняя, а лед пойдет раньше? Странный как... Вскрытие Оби мало зависит от погоды в АК, все зависит от погодных условий в горах, там может быть теплее чем в АК и пойти затяжные дожди, уровень воды поднимется лед сломает и начнется ледоход
13:53:09 31-03-2026
Гость (10:33:06 31-03-2026) Интересно - весна поздняя, а лед пойдет раньше? Странный как... Ну не такая она уж и поздняя...
10:35:53 31-03-2026
14 апреля
11:14:09 31-03-2026
Гость (10:35:53 31-03-2026) 14 апреля... 9 апреля
18:00:29 31-03-2026
Месяц назад писали, что ледоход ожидается в второй половине апреля, а тут видать открыли прогноз погоды- посмотрели на ближайшие десять дней и переобулись