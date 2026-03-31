В школах России появится второй обязательный иностранный язык
Реализовать нововведение планируют с 1 сентября 2027 года
31 марта 2026, 12:34, ИА Амител
Минпросвещения РФ планирует ввести обязательное изучение второго иностранного языка в школах — об этом стало известно из проекта приказа министерства, с которым ознакомился ТАСС.
Согласно информации, Совет Министерства просвещения РФ по федеральным государственным образовательным стандартам общего и среднего профессионального образования уже одобрил проект ФГОС среднего общего образования. Реализовать нововведение планируют с 1 сентября 2027 года.
В документе подробно прописан учебный план среднего общего образования, где на базовом и/или углубленном уровне закреплено обязательное изучение целого ряда предметов.
«Среди них русский язык и литература, родной язык (язык народа РФ) и/или государственный язык республики РФ, а также родная литература (литература на языке народа РФ), иностранный язык и второй иностранный язык, математика и информатика, история, обществознание и география, физика, химия и биология, основы безопасности и защиты Родины, а также физическая культура», — говорится в публикации.
Ранее в России предложили исключать из школы хулиганов за неудовлетворительное поведение, а в Общественной палате поддержали введение оценки за поведение в школах.
12:36:31 31-03-2026
т.е. родной и первый иняз уже на 100 % осилили?
12:36:58 31-03-2026
один хоть нормально бы преподавали.
12:39:30 31-03-2026
Таджикский?
12:44:54 31-03-2026
Гость (12:39:30 31-03-2026) Таджикский?... ага, и факультатив по хинди и пуштунскому.
12:48:53 31-03-2026
Я за ними не поспеваю) Вот вроде ж не так давно его как раз отменяли или делали необязательным?) Опять же, недавно вроде бы и часы иностранного сокращали, а еще постоянно хотят запретить) Как удобно - ничего и придумывать не надо - отменили - ввели опять. И так по кругу. И денежка капают разработчикам законов и программ.
12:50:54 31-03-2026
Китайский!, второй родной скоро станет...., зачем то же мы границу повсеместно открываем и под китайские стандарты свою инфраструктуру подгоняем, добро пожаловать....
12:51:43 31-03-2026
увеличили количество иностранных языков, при этом сократили количество часов на них, у вас правая рука с левой вообще не дружат?
14:05:14 31-03-2026
Гость (12:51:43 31-03-2026) увеличили количество иностранных языков, при этом сократили ... у них "рука руку моем"
а вот полушария правое с левым точно между собой не общаются.
Английский бы хорошо выучить...
Интересно - а какой второй иностранный ? Учителей Французского уже точно в сибири не найти... Немецкий ?
а может Латынь ?
17:18:32 31-03-2026
Юрий (14:05:14 31-03-2026) у них "рука руку моем"а вот полушария правое с левым точ... Ну вообще-то обычно все преподаватели иностранного "двуязычны" и могут преподавать два языка.
13:13:55 31-03-2026
Родной нужно выучить для начала, а уж потом про второй иняз говорить, сплошная безграмотность.
13:39:00 31-03-2026
Гость (13:13:55 31-03-2026) Родной нужно выучить для начала, а уж потом про второй иняз ... Это не в тренде) Как известно, если ты называешь себя патриотом, то знание русского языка для тебя уже вторично.
13:22:03 31-03-2026
Школьникам, дай бог, родной язык и литературу осилить. От двух иностранных в головах каша будет ...
13:29:57 31-03-2026
То есть программа перегружена уже имеющимися дисциплинами ,так добавим ещё второй иностранный язык?Там кто и на кого работает?Там точно делается всё для пользы образования детей?У меня большие сомнения.
13:38:24 31-03-2026
Китайский нужно изучать. Франзузский, итальянский, немецкий, испанский пусть в америках учат. Мы очень плотно работаем с Китаем. Нужны специалисты знающие этот язык. Это же и ежу понятно, что без китайского скоро никуда. Я это понял в 2007 году когда попал первый раз (а был там 8 раз) в Китай. Страна уже в те времена была по развитию экономике сильнее РФ. Движемся вместе. Нужно это. Смотрите сколько китайских студентов учатся у нас и изучают русский язык (хоть им это тоже не просто). Китайцы понимают что такие специалисты нужны. Как собираетесь дальше сотрудничать с Китаем без знания их языка?
17:29:18 31-03-2026
Гость (13:38:24 31-03-2026) Китайский нужно изучать. Франзузский, итальянский, немецкий,... Пусть они учат русский
13:47:07 31-03-2026
Мы, как родители пятиклассников, некоторое время назад боролись (писали официально письма в Комитет по образованию), чтобы убрали второй иностранный язык, ну бред! Нам директор со смущением объяснял, что мы (Алтайский край) в эксперименте, а потом все же отменили. И вот опять... У нас часы в школе лишние или хотите на 12-летку перевести РФ? Русский все прекрасно знают? Историю? Пишут большинство без знаков препинания и про Сталинградскую битву мало кто знает.... Просто вредители образования, иначе не скажешь. Верните 10-летку с нормальной программой и нормальными экзаменами.
14:30:06 31-03-2026
Идиоты. Какие же там сидят идиоты
15:11:36 31-03-2026
Минстерство просвещения опровергло новость о введении второго иностранного языка.
22:30:26 31-03-2026
это ЛОЖНАЯ информация