В школах России появится второй обязательный иностранный язык

31 марта 2026, 12:34, ИА Амител

Минпросвещения РФ планирует ввести обязательное изучение второго иностранного языка в школах — об этом стало известно из проекта приказа министерства, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно информации, Совет Министерства просвещения РФ по федеральным государственным образовательным стандартам общего и среднего профессионального образования уже одобрил проект ФГОС среднего общего образования. Реализовать нововведение планируют с 1 сентября 2027 года.

В документе подробно прописан учебный план среднего общего образования, где на базовом и/или углубленном уровне закреплено обязательное изучение целого ряда предметов.

«Среди них русский язык и литература, родной язык (язык народа РФ) и/или государственный язык республики РФ, а также родная литература (литература на языке народа РФ), иностранный язык и второй иностранный язык, математика и информатика, история, обществознание и география, физика, химия и биология, основы безопасности и защиты Родины, а также физическая культура», — говорится в публикации.

