Студентов Рубцовского педколледжа временно переведут в другие учреждения

Сейчас обучающиеся занимаются дистанционно, но позже их планируют перевести на очный формат в техникум или институт

31 марта 2026, 11:33, ИА Амител

В Рубцовске начала разрушаться стена педколледжа / Фото: прокуратура Алтайского края

30 марта в Рубцовском педагогическом колледже работала выездная комиссия. В ее состав вошли представители Минобрнауки Алтайского края, администрации колледжа, мэрии Рубцовска и городской прокуратуры, сообщает "Местное время".

Напомним, с 27 марта в колледже ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения здания. Сейчас образовательный процесс организован с применением электронного обучения и дистанционных технологий. В перспективе студентов планируют перевести на очный формат на базе других образовательных учреждений.

Комиссия приняла решение провести инструментальное обследование здания. Дальнейшие действия будут зависеть от его технического состояния.

В качестве потенциальных площадок для временного размещения рассматриваются Рубцовский аграрно-промышленный техникум и Рубцовский индустриальный институт (филиал АлтГТУ). Там уже провели визуальный осмотр помещений. Как только определят подходящие аудитории, туда перевезут лаборатории и учебные кабинеты.

Главный корпус колледжа был построен в 1927 году. По заключению техэкспертизы, его техническое состояние оценивается как ограниченно работоспособное.

В колледже обучается 591 студент, работают 78 педагогов и сотрудников. Подготовка ведется по трем специальностям: "Дошкольное образование", "Преподавание в начальных классах" и "Физическая культура".