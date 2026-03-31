В Госдуму поступил проект о борьбе с налоговыми уклонениями

31 марта 2026, 11:16, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, нацеленный на борьбу с уклонением от уплаты налогов и обеспечение их полноты, — это следует из базы данных парламента, пишет РИА Новости.

Документ предусматривает несколько ключевых изменений. Во‑первых, для целей налогообложения НДС вводится новый механизм определения цены по сделкам с отдельными товарами, которые ввозятся с территории стран — членов Евразийского экономического союза.

Цена будет устанавливаться исходя из рыночного уровня — в первую очередь это коснется товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

При этом налоговые органы получат полномочия контролировать применяемые в сделках цены и корректировать их, если они не соответствуют рыночным показателям.

Во‑вторых, законопроект обязывает банки передавать в налоговые органы сведения об открытии, закрытии и изменении реквизитов банковских счетов — с обязательным указанием ИНН их владельцев. Если у физического лица ИНН отсутствует, его присвоят до открытия банковского счета.

В‑третьих, Банк России должен будет предоставлять налоговым органам информацию о физлицах, в отношении которых выявлены риски ведения предпринимательской деятельности. Кроме того, налоговики получат право запрашивать детализированные выписки по счетам таких граждан в других кредитных организациях — даже вне рамок проверок, исключительно в аналитических целях.

«В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас безналичные доходы физлиц, получаемые от других граждан, фактически выведены из‑под налогового контроля: они исключены из сферы налогообложения. Кроме того, налоговые органы могут запрашивать у банков выписки по счетам физлиц только при наличии оснований, предусмотренных Налоговым кодексом. Еще одна проблема, обозначенная в документе, — освобождение от налогообложения безвозмездных платежей. По факту под это освобождение нередко маскируются платежи по возмездным сделкам между физлицами», — указано в публикации.

По оценке ФНС России, реализация положений законопроекта позволит ежегодно, начиная с 2027 года, пополнять федеральный бюджет на сумму не менее 49,3 миллиарда рублей. При этом на период 2026–2028 годов потребуется дополнительное финансирование из федерального бюджета — около 5,86 миллиарда рублей. Эти средства пойдут в том числе на доработку государственной автоматизированной информационной системы "Налог‑3".