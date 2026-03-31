В Госдуму поступил проект о борьбе с налоговыми уклонениями
По расчетам ФНС России, реализация законопроекта с 2027 года позволит ежегодно привлекать в федеральный бюджет не менее 49,3 миллиарда рублей
31 марта 2026, 11:16, ИА Амител
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, нацеленный на борьбу с уклонением от уплаты налогов и обеспечение их полноты, — это следует из базы данных парламента, пишет РИА Новости.
Документ предусматривает несколько ключевых изменений. Во‑первых, для целей налогообложения НДС вводится новый механизм определения цены по сделкам с отдельными товарами, которые ввозятся с территории стран — членов Евразийского экономического союза.
Цена будет устанавливаться исходя из рыночного уровня — в первую очередь это коснется товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.
При этом налоговые органы получат полномочия контролировать применяемые в сделках цены и корректировать их, если они не соответствуют рыночным показателям.
Во‑вторых, законопроект обязывает банки передавать в налоговые органы сведения об открытии, закрытии и изменении реквизитов банковских счетов — с обязательным указанием ИНН их владельцев. Если у физического лица ИНН отсутствует, его присвоят до открытия банковского счета.
В‑третьих, Банк России должен будет предоставлять налоговым органам информацию о физлицах, в отношении которых выявлены риски ведения предпринимательской деятельности. Кроме того, налоговики получат право запрашивать детализированные выписки по счетам таких граждан в других кредитных организациях — даже вне рамок проверок, исключительно в аналитических целях.
«В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас безналичные доходы физлиц, получаемые от других граждан, фактически выведены из‑под налогового контроля: они исключены из сферы налогообложения. Кроме того, налоговые органы могут запрашивать у банков выписки по счетам физлиц только при наличии оснований, предусмотренных Налоговым кодексом. Еще одна проблема, обозначенная в документе, — освобождение от налогообложения безвозмездных платежей. По факту под это освобождение нередко маскируются платежи по возмездным сделкам между физлицами», — указано в публикации.
По оценке ФНС России, реализация положений законопроекта позволит ежегодно, начиная с 2027 года, пополнять федеральный бюджет на сумму не менее 49,3 миллиарда рублей. При этом на период 2026–2028 годов потребуется дополнительное финансирование из федерального бюджета — около 5,86 миллиарда рублей. Эти средства пойдут в том числе на доработку государственной автоматизированной информационной системы "Налог‑3".
11:22:07 31-03-2026
Ребят, так банки и сейчас обязаны уведомлять вас об открытии и закрытии счетов. Они это, собственно, и делают. Вы сами-то в курсе своих же законов?.. А так - помнится, от утильсбора тоже планировали офигительное пополнение бюджета, но как обычно что-то пошло не так. Тут, похоже, будет ровно то же самое. Не надо делить шкуру неубитого медведя.
11:24:50 31-03-2026
Может, воров пересажать? Правда, как они сами себя сажать будут? Придётся налоги поднимать. Беда...
11:44:01 31-03-2026
давно надо уже было принять этот закон. Он в интересах простых людей, у кого доход небольшой. Блогеры, целители, мошенники, да и предприниматели грабят людей, устанавливают цены непомерно высокие, эти доходы не декларируют. Все доходы должны быть на виду. Бюджетники (учителя, врачи, наука, пенсионеры - все, кто висит "на шее" государства только выиграют от этого.
Для контроля доходов нужно установить единую программу безналичных расчётов, где будут видны все финансовые операции. А наличкой разрешить пользоваться на определённые виды товаров, например, продукты. Расходы должны приблизительно равняться доходам. На сверхдоход - установить налог.
Жёстко? Но иначе не победить коррупцию, не увеличить доходы бедных граждан. Простым трудягам беспокоиться нечего, а вот у состоятельных забот прибавится. Олигархи чётко сказали Путину - делиться не собираются доходами от приХватизации 90-х гг. Значит, спокойно обложить их налогом на сверхприбыль.
12:25:27 31-03-2026
гость (11:44:01 31-03-2026) давно надо уже было принять этот закон. Он в интересах прост... Значит, спокойно обложить их налогом на сверхприбыль---вы что призываете к смене власти?
17:17:54 31-03-2026
гость (12:25:27 31-03-2026) Значит, спокойно обложить их налогом на сверхприбыль---вы чт... я призываю поднять уровень жизни населения, это возможно, если не языком болтать, а волю проявить
20:43:57 31-03-2026
гость (17:17:54 31-03-2026) я призываю поднять уровень жизни населения, это возможно, ес... Твой уровень жизни будет поднят до шлюмки баланды два раза в день в государственном бараке и выдачи белья и обуви по сезону. Ты станешь счастлив?
06:11:26 01-04-2026
Кхм... (20:43:57 31-03-2026) Твой уровень жизни будет поднят до шлюмки баланды два раза в... странное понимание свободы... Это сейчас свобода дана мошенникам, ворам, обворовывающим население безбожно. До нитки обирают ценами высокими. Доходы их должны быть известны однозначно.
22:42:55 31-03-2026
эх. моя жирная жизнь рэнтье под угрозой
00:31:17 02-04-2026
гость (17:17:54 31-03-2026) я призываю поднять уровень жизни населения, это возможно, ес... от этой инициативы вырастут цены и сократится бизнес, будет отток капитала и мозгов за границу.