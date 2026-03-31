Астролог Глоба предсказала возможные проблемы со связью и отключения интернета в 2026 году
Независимо от астрологических прогнозов пользователям полезно иметь резервные копии данных и план действий на случай технических сбоев
31 марта 2026, 13:30, ИА Амител
Известный астролог Тамара Глоба в конце декабря 2025 года сделала прогноз, согласно которому в первой половине 2026 года возможны масштабные сбои в работе глобальной сети Интернет и проблемы с телекоммуникационной связью, пишет Telegram-канал "Блокнот Россия 18+".
В своем прогнозе эксперт связала потенциальные нарушения работы цифровых систем с астрологическими факторами — в частности, с периодами ретроградного движения планет и напряженными аспектами между небесными телами. По словам Глобы, эти астрологические конфигурации могут оказывать влияние на технологические процессы и инфраструктуру.
«Прогнозируются временные отключения доступа к глобальной сети Интернет в разных регионах мира, перебои в мобильной и стационарной связи, сбои в работе онлайн‑сервисов, облачных платформ и цифровых систем, также возможны нарушения в работе спутниковой навигации и других технологий, зависящих от стабильной связи», — подчеркнула она.
Астролог отметила, что наиболее критичными могут оказаться периоды: январь — февраль 2026 года и апрель — начало мая 2026 года.
По мнению Тамары Глобы, наибольшему риску подвержены регионы с высокой плотностью цифровых инфраструктур, где даже кратковременные сбои способны вызвать каскадные эффекты.
13:36:45 31-03-2026
провидец.
13:39:43 31-03-2026
я радиоприёмник купил, на АКБ 18650
13:41:36 31-03-2026
Шинник (13:39:43 31-03-2026) я радиоприёмник купил, на АКБ 18650... Голос Америки слушать планируете или "Доброе утро Вьетнам"?
13:44:51 31-03-2026
Гость (13:41:36 31-03-2026) Голос Америки слушать планируете или "Доброе утро Вьетнам"? ... Да с такой антенной даже пионерскую зорьку не поймать
15:09:16 31-03-2026
Вот как после такого не верить астрологию
15:13:58 31-03-2026
Интересно сколько стоит её такой прогноз?
15:37:33 31-03-2026
ВВП (15:13:58 31-03-2026) Интересно сколько стоит её такой прогноз?...
За пятихатку дам подобный прогноз на следующие полгода и как бесплатный бонус даже предскажу результаты выборов в госдуму.
15:38:53 31-03-2026
Лучше бы раскинула картишки на предмет когда война закончится.
19:25:04 31-03-2026
"Период ретроградного движения планет и напряженными аспектами между небесными телами."
Не иначе она имеет связь через махонькие нейтриновые поля.Только с кем или с чем?
19:25:56 31-03-2026
Предсказываю, что в 2026-м году будет дождь, возможно!!!