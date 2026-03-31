Независимо от астрологических прогнозов пользователям полезно иметь резервные копии данных и план действий на случай технических сбоев

31 марта 2026, 13:30, ИА Амител

Астролог Тамара Глоба / Фото: скриншот из видео телеграм-канала "Блокнот Россия 18+"

Известный астролог Тамара Глоба в конце декабря 2025 года сделала прогноз, согласно которому в первой половине 2026 года возможны масштабные сбои в работе глобальной сети Интернет и проблемы с телекоммуникационной связью, пишет Telegram-канал "Блокнот Россия 18+".

В своем прогнозе эксперт связала потенциальные нарушения работы цифровых систем с астрологическими факторами — в частности, с периодами ретроградного движения планет и напряженными аспектами между небесными телами. По словам Глобы, эти астрологические конфигурации могут оказывать влияние на технологические процессы и инфраструктуру.

«Прогнозируются временные отключения доступа к глобальной сети Интернет в разных регионах мира, перебои в мобильной и стационарной связи, сбои в работе онлайн‑сервисов, облачных платформ и цифровых систем, также возможны нарушения в работе спутниковой навигации и других технологий, зависящих от стабильной связи», — подчеркнула она.

Астролог отметила, что наиболее критичными могут оказаться периоды: январь — февраль 2026 года и апрель — начало мая 2026 года.

По мнению Тамары Глобы, наибольшему риску подвержены регионы с высокой плотностью цифровых инфраструктур, где даже кратковременные сбои способны вызвать каскадные эффекты.

