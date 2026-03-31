Умер звезда "Маски-шоу" Владимир Комаров
Причиной смерти стала сердечная недостаточность
31 марта 2026, 10:57, ИА Амител
В Одессе на 63‑м году жизни скончался актер Владимир Комаров, широко известный благодаря участию в "Маски‑шоу", пишет РИА Новости.
Трагическое известие появилось 29 марта в официальных соцсетях театра "Маски", где артист долгое время работал. Коллеги тепло отозвались о нем, назвав "фантастически талантливым, Богом поцелованным, позитивным, добрым, харизматичным и настоящим".
Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Прощание с актером пройдет в Одессе: отпевание состоится 1 апреля в Пантелеймоновском монастыре, после чего пройдут похороны.
Тысячи поклонников "Маски‑шоу" в комментариях к сообщению выразили соболезнования и поделились переживаниями — внезапный уход Комарова потряс многих.
Владимир Комаров родился в Кировоградской области, но детство провел в Одессе. С юных лет он увлекался пантомимой, хотя профессиональное образование получил в институте пищевой промышленности. После учебы Комаров три года служил матросом на Северном флоте.
Творческая карьера артиста началась в 1984 году, когда он пришел в театр "Маски". Спустя три года он перешел в Киевский эстрадный театр "Шарж", но в конце 80‑х вернулся в "Маски" и работал там до 2002 года, став одним из ярких участников коллектива.
В дальнейшем Комаров реализовал себя в самостоятельных проектах: вместе с Алексеем Агопьяном он создал дуэт "Одеколон", а позже основал группу "Д‑ръ БрМенталь". В 2024 году театр "Дом клоунов" пригласил актера к участию в новых постановках.
Помимо театральной деятельности, Владимир Комаров активно снимался в кино — в его фильмографии насчитывается около двадцати ролей. Ранее сообщалось, что умер актер из сериала "Тихий Дон" Тихон Котрелев.
11:03:33 31-03-2026
Семье соболезнования.
11:15:34 31-03-2026
Царство небесное, человеку и актеру. Он был многоплановым артистом, талантливым, смешным.
11:43:03 31-03-2026
Гость (11:15:34 31-03-2026) Царство небесное, человеку и актеру. Он был многоплановым ар... На украине много комиков, некоторые даже правят страной, давайте им ещё по аплодируем.
12:25:01 31-03-2026
ВВП (11:43:03 31-03-2026) На украине много комиков, некоторые даже правят страной, да... А некоторые ещё и комментарии пишут
11:17:59 31-03-2026
Чем плакать по нему может стоит послушать его обращение к русским 24 февраля 2022 года
14:17:30 31-03-2026
ВВП (11:17:59 31-03-2026) Чем плакать по нему может стоит послушать его обращение к ру... Действительно вражина, с каким пафосом нац. лозунги демонстрирует.
14:23:08 31-03-2026
ВВП (11:17:59 31-03-2026) Чем плакать по нему может стоит послушать его обращение к ру... Не говори пусть Бандере привет передает в аду
12:01:27 31-03-2026
умер звезда! это на каком языке?
12:37:36 31-03-2026
неприятный тип никогда не нравился