Умер звезда "Маски-шоу" Владимир Комаров

Причиной смерти стала сердечная недостаточность

31 марта 2026, 10:57, ИА Амител

Владимир Комаров / Фото: ТО "Маски"

В Одессе на 63‑м году жизни скончался актер Владимир Комаров, широко известный благодаря участию в "Маски‑шоу", пишет РИА Новости.

Трагическое известие появилось 29 марта в официальных соцсетях театра "Маски", где артист долгое время работал. Коллеги тепло отозвались о нем, назвав "фантастически талантливым, Богом поцелованным, позитивным, добрым, харизматичным и настоящим".

Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Прощание с актером пройдет в Одессе: отпевание состоится 1 апреля в Пантелеймоновском монастыре, после чего пройдут похороны.

Тысячи поклонников "Маски‑шоу" в комментариях к сообщению выразили соболезнования и поделились переживаниями — внезапный уход Комарова потряс многих.

Владимир Комаров родился в Кировоградской области, но детство провел в Одессе. С юных лет он увлекался пантомимой, хотя профессиональное образование получил в институте пищевой промышленности. После учебы Комаров три года служил матросом на Северном флоте.

Творческая карьера артиста началась в 1984 году, когда он пришел в театр "Маски". Спустя три года он перешел в Киевский эстрадный театр "Шарж", но в конце 80‑х вернулся в "Маски" и работал там до 2002 года, став одним из ярких участников коллектива.

В дальнейшем Комаров реализовал себя в самостоятельных проектах: вместе с Алексеем Агопьяном он создал дуэт "Одеколон", а позже основал группу "Д‑ръ БрМенталь". В 2024 году театр "Дом клоунов" пригласил актера к участию в новых постановках.

Помимо театральной деятельности, Владимир Комаров активно снимался в кино — в его фильмографии насчитывается около двадцати ролей.