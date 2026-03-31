В Алтайском крае зафиксировали 41-й очаг бешенства
Новый случай выявили в селе Верх-Чуманка Баевского района
31 марта 2026, 09:45, ИА Амител
Очередную вспышку бешенства зафиксировали на территории Алтайского края. Указ губернатора о введении карантина разместили на портале опубликования правовых актов. Новый очаг смертельно опасного заболевания обнаружили в селе Верх-Чуманка Баевского района.
В населенном пункте ввели карантин, который снимут через 60 дней после устранения всех последствий болезни.
В Баевском районе эта вспышка стала уже третьей. Ранее очаги находили в селе Ситниково и в райцентре — селе Баево.
Таким образом, число случаев бешенства в регионе с начала года достигло 41. За три неполных месяца Алтайский край побил прошлогодний антирекорд: в 2025 году зафиксировали всего 29 очагов.
Ранее amic.ru рассказывал, почему, несмотря на развитие медицины, от бешенства до сих пор не изобрели лекарство. Вирус поражает центральную нервную систему, и после появления симптомов летальность составляет 100%. Единственный способ защиты — своевременная вакцинация.
09:59:51 31-03-2026
Число случаев бешенства в регионе с начала года достигло 41!
Что происходит? Что делать людям в селах, у которых ВСЕ животные на улице6 и кошки, и собаки? Все!Какие экстренные меры принимают власти, чтобы остановить распространение? Сбрасывают видео, как лиса бегает по Барнаулу? Вы уверены, что она не укусила бездомную кошку или собаку?
10:16:24 31-03-2026
Гость (09:59:51 31-03-2026) Число случаев бешенства в регионе с начала года достигло 41!... Прививать своих животных. Для начала.
10:35:20 31-03-2026
Гость (09:59:51 31-03-2026) Число случаев бешенства в регионе с начала года достигло 41!... Прививки от бешенства бесплатны
22:04:39 31-03-2026
Гость (10:35:20 31-03-2026) Прививки от бешенства бесплатны... Не везде вакцина бесплатно, врача вызови , за шприц уплати, за вакцину уплати, потому что выезжают только платные ветеринары.
10:16:25 31-03-2026
Вот что значит развалить ВСЁ, что было налажено в СССР. И это только начало.
10:21:06 31-03-2026
Да, мы уверены! Ни кошка ни собака в трав пункт не обращались с жалобами.
10:41:07 31-03-2026
Надеюсь, губернатор взял на контроль этот 41-ый случай бешенства? Он хороший спец по взятию на контроль.
10:59:02 31-03-2026
Следующий этап - вырезание скота?
12:00:27 31-03-2026
Гость (10:59:02 31-03-2026) Следующий этап - вырезание скота? ... Прививку сделать религия не позволяет?
15:06:24 31-03-2026
Гость (12:00:27 31-03-2026) Прививку сделать религия не позволяет?... какая именно религия т?
11:04:22 31-03-2026
с сайта ветклиника на Шевченко:
Источник возбудителя. Переносчиком бешенства являются дикие животные (лисы, волки), бродячие собаки, кошки. Заражение человека и животных происходит при непосредственном контакте в результате укуса или ослюнения поврежденного кожного покрова или наружных слизистых оболочек. Инкубационный период длится от нескольких дней до 6 месяцев, в редких случаях - более года.
Долго еще будем хороводы вокруг бродячих собак водить?
11:54:46 31-03-2026
Гость (11:04:22 31-03-2026) с сайта ветклиника на Шевченко: Источник возбудителя. Пе... Откуда в деревнях бродячие собаки? Там они самовыгульные. Как и кошки, собственно. Так что все вопросы к хозяевам. Которые отпускают своих животин гулять, не удосужившись хотя бы прививку от бешенства им воткнуть.
12:05:46 31-03-2026
Гость (11:54:46 31-03-2026) Откуда в деревнях бродячие собаки? Там они самовыгульные. Ка... собака без хозяина и есть бродячая.
12:43:30 31-03-2026
Гость (12:05:46 31-03-2026) собака без хозяина и есть бродячая. ... Нет) Это собака, у которой типа "есть хозяин". Котрый эту собаку завел, а потом пустил содержание на самотек. И которому абсолютно наплевать, что там будет с его животиной и теми, кого она может покусать. И все претензии в этом случае должны быть к нему.
13:49:57 31-03-2026
Гость (12:43:30 31-03-2026) Нет) Это собака, у которой типа "есть хозяин". Котрый эту со... Псину изъять, усыпить, хозяину запретить заводить новых. Зоошизу к ответу.
11:33:11 31-03-2026
Такое впечатление, что полчища лис окружили Барнаул и берут под контроль весь город. Осуществляют оккупацию со всех сторон : диверсанток видели на Попова, Космонавтов, Островского, Исакова. На Горе, даже в районе лестницы. На Крупской, чуть не добежала до Краевой Администрации.
15:07:35 31-03-2026
эти очаги строго контролируются ветслужбой
они еще двадцать очагов назад нас успокоили
22:44:26 31-03-2026
тоесть можно говорить об ЭПИДЕМИИ, понимаете?