В Алтайском крае зафиксировали 41-й очаг бешенства

Новый случай выявили в селе Верх-Чуманка Баевского района

31 марта 2026, 09:45, ИА Амител

Лиса с бешенством / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

Очередную вспышку бешенства зафиксировали на территории Алтайского края. Указ губернатора о введении карантина разместили на портале опубликования правовых актов. Новый очаг смертельно опасного заболевания обнаружили в селе Верх-Чуманка Баевского района.

В населенном пункте ввели карантин, который снимут через 60 дней после устранения всех последствий болезни.

В Баевском районе эта вспышка стала уже третьей. Ранее очаги находили в селе Ситниково и в райцентре — селе Баево.

Таким образом, число случаев бешенства в регионе с начала года достигло 41. За три неполных месяца Алтайский край побил прошлогодний антирекорд: в 2025 году зафиксировали всего 29 очагов.

Ранее amic.ru рассказывал, почему, несмотря на развитие медицины, от бешенства до сих пор не изобрели лекарство. Вирус поражает центральную нервную систему, и после появления симптомов летальность составляет 100%. Единственный способ защиты — своевременная вакцинация.