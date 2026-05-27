Миллионер, назвавший россиян "нищетой", получил меру пресечения за массовое ДТП

Наследник крупной компании устроил аварию в Нижнем Новгороде

27 мая 2026, 14:35, ИА Амител

Мажор Сергей Корнилов-младший после ДТП / Фото: соцсети

Недавно 21-летний сын покойного миллионера Сергея Корнилова стал виновником аварии в Нижнем Новгороде, пишет starhit.ru. Он пьяным сел за руль своего кабриолета "Мерседес", но не справился с управлением, после чего у машины оторвало колеса.

Отец молодого человека, Сергей Корнилов-старший, был генеральным директором ГК "Луидор" (компания по производству спецтехники, металлоизделий, продажи и обслуживания автомобилей) и входил в список самых богатых жителей Нижегородской области. Предприниматель скончался в августе 2024 года, его единственный сын стал наследником внушительного состояния.

Перед аварией парень развлекался и пил алкогольные напитки в ресторане. А после нее богатый наследник сфотографировался на капоте разбитого кабриолета и выложил снимок в соцсети.

Затем Сергей Корнилов-младший записал ролик, назвал россиян "нищетой" и указал, что многие из нижегородцев не могут себе позволить роскошный образ жизни, в отличие от него.

«Мажоры не умирают, на аварии нам все равно! Вы живете скучно, вы не главный герой. Главный герой — это я! Мне без разницы, сколько людей в Нижнем это увидит. Либо я дальше бухаю спокойно, либо вы идете на фиг! Нищета, не обижайтесь, пожалуйста, что вы не можете себе позволить такую машину. Все прекрасно! Все хорошо, спасибо! Никто не сел, никто не ответственен. Россия же», — заявлял он.

Мера пресечения

На время следствия парню запретили посещать бары и другие увеселительные заведения, пользоваться интернетом, общаться со свидетелями по делу и водить автомобиль два месяца. Свою вину он полностью признал.

Извинения

Позже Сергей протрезвел и решил публично извиниться. Молодой человек признал, что после бурной ночи ему пришлось отправиться в рехаб.