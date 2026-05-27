Миллионер, назвавший россиян "нищетой", получил меру пресечения за массовое ДТП
Наследник крупной компании устроил аварию в Нижнем Новгороде
27 мая 2026, 14:35, ИА Амител
Недавно 21-летний сын покойного миллионера Сергея Корнилова стал виновником аварии в Нижнем Новгороде, пишет starhit.ru. Он пьяным сел за руль своего кабриолета "Мерседес", но не справился с управлением, после чего у машины оторвало колеса.
Отец молодого человека, Сергей Корнилов-старший, был генеральным директором ГК "Луидор" (компания по производству спецтехники, металлоизделий, продажи и обслуживания автомобилей) и входил в список самых богатых жителей Нижегородской области. Предприниматель скончался в августе 2024 года, его единственный сын стал наследником внушительного состояния.
Перед аварией парень развлекался и пил алкогольные напитки в ресторане. А после нее богатый наследник сфотографировался на капоте разбитого кабриолета и выложил снимок в соцсети.
Затем Сергей Корнилов-младший записал ролик, назвал россиян "нищетой" и указал, что многие из нижегородцев не могут себе позволить роскошный образ жизни, в отличие от него.
«Мажоры не умирают, на аварии нам все равно! Вы живете скучно, вы не главный герой. Главный герой — это я! Мне без разницы, сколько людей в Нижнем это увидит. Либо я дальше бухаю спокойно, либо вы идете на фиг! Нищета, не обижайтесь, пожалуйста, что вы не можете себе позволить такую машину. Все прекрасно! Все хорошо, спасибо! Никто не сел, никто не ответственен. Россия же», — заявлял он.
Мера пресечения
На время следствия парню запретили посещать бары и другие увеселительные заведения, пользоваться интернетом, общаться со свидетелями по делу и водить автомобиль два месяца. Свою вину он полностью признал.
Извинения
Позже Сергей протрезвел и решил публично извиниться. Молодой человек признал, что после бурной ночи ему пришлось отправиться в рехаб.
«Недавно совершил аварию в состоянии опьянения, на Похвалинском съезде все произошло… Позже нелестно это прокомментировал. Сейчас нахожусь в реабилитационном центре в связи с долгим употреблением алкогольных напитков. Все сказанные мною слова по поводу аварии не являются истинными», — сообщал Корнилов.
14:47:57 27-05-2026
Ну скажем так он тоже не достиг ничего кроме того что является сынком папаши который вероятнее всего в 90ые нахапал ещё неизвестно как и которому повезло не лишиться нажитого добра
14:54:58 27-05-2026
Гость (14:47:57 27-05-2026) Ну скажем так он тоже не достиг ничего кроме того что являет... А чего и почему он должен достигать?
У него всё хорошо, теперь вот ещё и медийность получил. Через пару лет возглавит какое-нибудь региональное отделение и будет о нас с вами заботиться и о России в целом
20:14:24 27-05-2026
Гость (14:47:57 27-05-2026) Ну скажем так он тоже не достиг ничего кроме того что являет... таким нужно вводить налог на роскошь на 75%
14:52:45 27-05-2026
Зло наказано, справедливость восторжествовала. Единственное не написали про друга , который с ним рядом был. Он ДТП не устраивал и нищими ни кого не называл. Но в отличии от водителя ему дали 8 суток ареста. Правильно мог бы и отговорить, а так попустительство вал, а то и вовсе подстрекал
15:05:10 27-05-2026
видел я это дтп. бортанул машины не вписавшись в поворот. никто не погиб не покалечен
парнишка этот пьян не был, хоть и дерзкий
повлияла смерть отца на него. В этом случае наказать надо конечно но не усердствовать.
Его воспитывать надо, морально воспитывать и разьяснять суть нашего государства и суть политики государства. И не бросать на самотек, держать опеку. Так делается в Китае и это я считаю правильно делается. Может из него тогда и вырастет сознательный человек. Парнишка еще не потерян
21:05:32 27-05-2026
Холмс (15:05:10 27-05-2026) видел я это дтп. бортанул машины не вписавшись в поворот. ни... Завязывай, что там в трубке. У него в 2024 отец умер иии сколько лет на это списывать всё? А кто сирота с твоим подходом, можно вообще всё???
08:26:35 28-05-2026
Холмс (15:05:10 27-05-2026) видел я это дтп. бортанул машины не вписавшись в поворот. ни... Если он дуб, как дерево, будет баобабом тысячу лет. Такие не образумятся а затаиваются.
15:06:14 27-05-2026
........Все прекрасно! Все хорошо, спасибо! Никто не сел, никто не ответственен. Россия же»
А это что за формула жизни ? Расшифруйте.
15:19:40 27-05-2026
На время следствия парню запретили посещать бары и другие увеселительные заведения, пользоваться интернетом, общаться со свидетелями по делу и водить автомобиль два месяца//// Поймали бухого, а почему прав не лишили на 1,5 года как написано в законе?)
15:32:27 27-05-2026
Гость (15:19:40 27-05-2026) На время следствия парню запретили посещать бары и другие ув... ...Россия же...
15:36:39 27-05-2026
Гость (15:32:27 27-05-2026) ...Россия же...... Ну это его слова, а че по этому поводу менты и прокуратура говорит?
16:28:28 27-05-2026
Гость (15:19:40 27-05-2026) На время следствия парню запретили посещать бары и другие ув... Потому что суда еще не было.
16:36:45 27-05-2026
Горожанин (16:28:28 27-05-2026) Потому что суда еще не было. ... В связи с чем тогда запретили водить авто на 2 месяца?
17:48:31 27-05-2026
Гость (16:36:45 27-05-2026) В связи с чем тогда запретили водить авто на 2 месяца?... Потому что до суда. В отличии от обычного алкаша пойманного с поличным здесь будет следствие.
08:07:53 28-05-2026
ДПС (17:48:31 27-05-2026) Потому что до суда. В отличии от обычного алкаша пойманного ... Значит должен быть в СИЗО, а он где, understand?
08:44:49 28-05-2026
Гость (08:07:53 28-05-2026) Значит должен быть в СИЗО, а он где, understand?... Почему?, Ну пьяный за рулем, ДТП, погибших и раненых нет. За что в сизо?
13:36:16 28-05-2026
dok_СФ (08:44:49 28-05-2026) Почему?, Ну пьяный за рулем, ДТП, погибших и раненых нет. За... На время следственных действий, чтоб заграницу не свалил или еще куда-нибудь не въехал
10:14:25 29-05-2026
Гость (13:36:16 28-05-2026) На время следственных действий, чтоб заграницу не свалил или... Где и когда алкаша на время следствия сажали в сизо? ДТП без раненых и убитых.