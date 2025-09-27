Не поделили переулок. На Алтае самокатчики врезались друг в друга на большой скорости
После столкновения юноши встали на ноги и пожали друг другу руки
27 сентября 2025, 10:15, ИА Амител
В Алтайском крае двое юношей на самокатах врезались друг в друга, выехав из-за угла. Видео опубликовал Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
Судя по кадрам, оба парня двигались на большой скорости и уступить друг другу дорогу не успели. В результате самокатчики столкнулись и упали на землю. Свидетелями аварии стали трое мужчин.
«Стоявшие рядом мужчины были удивлены столь забавному ДТП и стали смеяться», – пишет "Инцидент Барнаул".
Однако конфликта после столкновения не возникло: молодые люди поднялись на ноги и пожали друг другу руки.
12:06:59 27-09-2025
Наличие одежды помогло. Падать на асфальт так себе удовольствие. А на повороте скорость надо снижать.
13:00:14 27-09-2025
Они внутренне похожи - может поженятся, счастливая была бы парочка.
14:38:18 27-09-2025
Двое, деревянных от рогов до копыт, нашли друг друга
14:58:56 27-09-2025
Два дебила это сила
18:54:17 27-09-2025
Помеха справа. Один не прав )
21:20:11 27-09-2025
душу радуют такие новости про самокаты, жалко что мало