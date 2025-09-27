Не поделили переулок. На Алтае самокатчики врезались друг в друга на большой скорости

После столкновения юноши встали на ноги и пожали друг другу руки

27 сентября 2025, 10:15, ИА Амител

В Алтайском крае двое юношей на самокатах врезались друг в друга, выехав из-за угла. Видео опубликовал Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Судя по кадрам, оба парня двигались на большой скорости и уступить друг другу дорогу не успели. В результате самокатчики столкнулись и упали на землю. Свидетелями аварии стали трое мужчин.

«Стоявшие рядом мужчины были удивлены столь забавному ДТП и стали смеяться», – пишет "Инцидент Барнаул".

Однако конфликта после столкновения не возникло: молодые люди поднялись на ноги и пожали друг другу руки.