Не поделили переулок. На Алтае самокатчики врезались друг в друга на большой скорости

После столкновения юноши встали на ноги и пожали друг другу руки

27 сентября 2025, 10:15, ИА Амител

В Алтайском крае двое юношей на самокатах врезались друг в друга, выехав из-за угла. Видео опубликовал Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Судя по кадрам, оба парня двигались на большой скорости и уступить друг другу дорогу не успели. В результате самокатчики столкнулись и упали на землю. Свидетелями аварии стали трое мужчин.

«Стоявшие рядом мужчины были удивлены столь забавному ДТП и стали смеяться», – пишет "Инцидент Барнаул".

Однако конфликта после столкновения не возникло: молодые люди поднялись на ноги и пожали друг другу руки.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

12:06:59 27-09-2025

Наличие одежды помогло. Падать на асфальт так себе удовольствие. А на повороте скорость надо снижать.

Avatar Picture
Musik

13:00:14 27-09-2025

Они внутренне похожи - может поженятся, счастливая была бы парочка.

Avatar Picture
Юс

14:38:18 27-09-2025

Двое, деревянных от рогов до копыт, нашли друг друга

Avatar Picture
Гость

14:58:56 27-09-2025

Два дебила это сила

Avatar Picture
Гость

18:54:17 27-09-2025

Помеха справа. Один не прав )

Avatar Picture
Гость

21:20:11 27-09-2025

душу радуют такие новости про самокаты, жалко что мало

