Не просто пиджаки. Какой стала форма барнаульских школьников в новом учебном году?

Новый регламент не предписывает единый цвет или конкретный фасон формы

09 сентября 2025, 21:00, ИА Амител

Школьники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С нового учебного года школьная форма для учащихся Барнаула соответствует обновленным федеральным стандартам. С 1 июля 2025 года в России действует ГОСТ, который устанавливает четкие требования к одежде для образовательных учреждений, сообщает официальный сайт администрации города.

Важно отметить, что новый регламент не предписывает школам единый цвет или конкретный фасон формы.

«Стандарт в первую очередь регулирует качество материалов и общий деловой стиль одежды. Классический комплект по-прежнему включает брюки или юбку, а также жакет или жилет», – поясняет заместитель председателя городского комитета по образованию Наталья Михальчук.

Ключевое требование – комфорт и практичность. Форма должна быть свободной, не стесняющей движений ребенка, и изготовленной из дышащих, гипоаллергенных тканей, соответствующих сезону.

При этом сохраняется вариативность: школы могут использовать отличительные знаки – символику учреждения, эмблемы, нашивки или шевроны.

Кроме того, как подчеркивает Наталья Михальчук, учебные заведения не обязаны придерживаться единой формы для всех учеников. Например, распространена практика, когда у начальных и средних классов разная цветовая гамма, или кадетские классы носят форму, отличную от общеобразовательных.