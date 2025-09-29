"Я все простил". О чем рассказал Тигран Кеосаян в своем последнем интервью

Режиссер и телеведущий поведал о разводе, женитьбе, конфликте с Марленом Хуциевым

29 сентября 2025, 12:16, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1"

На платформе "Смотрим" опубликовано последнее интервью телеведущего и режиссера Тиграна Кеосаяна, который умер 26 сентября. Как известно, он впал в кому в декабре 2024 года, все это время врачи боролись за его жизнь. Однако их усилия, увы, успехом не увенчались.

Незадолго до комы Тигран Кеосаян стал гостем передачи "Судьба человека" (канал "Россия 1") журналиста Бориса Корчевникова, где довольно откровенно рассказал о своей жизни, семье, политических убеждениях.

К своим регалиям режиссер относился довольно сдержанно.

«Ну изначально это очень приятно, потому что это признание со стороны государства моей родины и, безусловно, это является ценностью. Другой вопрос, насколько серьезно я отношусь к себе... В этом смысле надо обладать самоиронией... Чарльз Спенсер Чаплин не был даже заслуженным там Чечено-Ингушской АССР и как-то жил... и ты живешь своей жизнью», – рассказал он Корчевникову.

В интервью были затронуты и политические вопросы. По мнению Тиграна Кеосаяна, после распада Советского Союза на Западе выросло поколение, зараженное высокомерием по отношению к нашей стране, эти люди не считаются с тем, что военный потенциал РФ способен "уничтожить планету Земля 16 раз подряд, потому что у них в голове 1991-й, в котором было все сдано".

«Но времена изменились, мы изменились, руководство изменилось, вектор изменился, движение изменилось, а вот мозги на Западе не изменились», – поделился он своим выводом.

При этом его родители не принимали попыток переписывания отечественной истории.

«Папа не только не считал, что он плохо жил или неправильно жил, он очень любил страну и Родину. И все то, что есть во мне, это от родителей», – рассказал Тигран Кеосаян.

Он признался, что после смерти своего отца многое переосмыслил в общении с родителем:

«Мы сидели много, очень общались, и он так раскрылся... и он как-то мне сказал: "Знаешь, надо прощать людей". Вы понимаете? Он умер в 57, я на год старше сейчас, вот и это какая-то суммированная была мудрость, которая для меня открыла папу совершенно с другой стороны».

При этом самому Тиграну Кеосаяну пришлось простить известного режиссера Марлена Хуциева, у которого был серьезный конфликт с его отцом:

«Я считаю, что первый инфаркт обширный у отца во многом был спровоцирован этой ситуацией. Это была история взаимоотношений взрослых людей, которая ко мне отношения не имела».

Момент примирения наступил спустя годы, когда Хуциев вручил Тиграну Кеосаяну приз:

«В этот момент я все простил. Большего наказания судьба не могла придумать».

Режиссер рассказал о разводе с первой супругой – актрисой Аленой Хмельницкой, с которой прожил в браке 21 год, стал отцом двух дочерей – Александры (родилась в 1994 году) и Ксении (2010):

«Ты можешь смотреть на жизнь по-разному, по-другому, но при этом не нарушаешь и не переходишь границ, которые, на мой взгляд, переходят в ранг предательства. И плюс ко всему, конечно, время лечит, время вносит коррективы, безусловно, и двое общих детей. Это самое главное».

Тигран Кеосаян откровенно ответил на вопрос о своих отношениях с журналисткой Маргаритой Симоньян, ставшей его второй женой.

«Это произошло очень-очень быстро. Буквально на третьем свидании я ощутил к ней что-то родственное. В этот момент она стала родственницей, но при этом не потеряла для меня привлекательности как женщина. В этом симбиозе мы живем до сих пор. Еще с моей стороны к этому прибавилось восхищение ее уникальными умственными способностями и уважение. Она сейчас будет ругаться, если это услышит. Не любит, когда ее хвалят. Просто мы встретились с Ритой уже сформировавшимися взрослыми личностями – со своими бэкграундами, а это очень тяжело. Особенно, скажем, с моим характером», – рассказывал Кеосаян.

Он сообщил, как "искренне признался самому себе", что его супруга "намного умнее, быстрее, толковее и правильнее, и соревноваться в чем-то нам просто бессмысленно".

Кстати, официально заключить брак Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян решили вскоре после начала СВО:

«Я больше хотел заключения брака, а Рита меньше. Потом началась СВО и в марте, когда все началось, мы просто переглянулись: "Давай-ка поженимся". Она в ответ говорит: "Давай". И это был наш акт против грусти какой-то».

Причем у него не было сомнений, поддерживать ли свою страну, начавшую спецоперацию, – не секрет, что некоторые деятели кино приняли иное решение.

«Когда мои соотечественники гибнут на линии боевого соприкосновения, все мои рефлексии должны быть похоронены, я должен быть со своей страной», – высказался Тигран Кеосаян.

Наблюдая за подрастающим поколением, Кеосаян понял, почему бабушки и дедушки пользуются особой любовью: