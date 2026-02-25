НОВОСТИОбщество

В России планируют разработать вакцину против рака поджелудочной железы

Данная болезнь отличается особо агрессивным течением

25 февраля 2026, 15:14, ИА Амител

Вакцина, рак / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Главный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн объявил о разработке вакцины против рака поджелудочной железы на сессии Форума будущих технологий, сообщает РИА Новости.

«Следующим этапом исследований станет работа над лечением злокачественного мелкоклеточного рака», — отметил Каприн.

Он подчеркнул, что основная цель — создание эффективного препарата для борьбы с агрессивным раком поджелудочной железы.

«Разработанная технология может открыть новые перспективы для лечения других видов опухолей», — добавил он.

В начале года академик РАН и научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург информировал, что в Центре Гамалеи приступили к приобретению компонентов для вакцины против рака. В ближайшее время специалисты начнут синтез препарата. Первыми пациентами, которые получат новую вакцину, станут три человека с тяжелой формой меланомы.

Ранее сообщалось, что вакцина от ВПЧ может стать бесплатной для россиян с 2027 года.

Вакцина / Фото: из архива amic.ru

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

15:26:51 25-02-2026

Не разработают. За четыре года одни вопросы не решили - и другие не решат.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:57 26-02-2026

Почему минусы? Прав чел миллион раз- не разработают. Задумайтесь!! Мы даже вакцины для домашних животных ЗАКУПАЕМ! Есть правда и свои. Но, они не совсем свои, и пользуются ими от безысходности. Про лекарства лучше скромно помолчать. Здесь же у Амител есть статейка-Россиянам назвали ключевые признаки поддельного лекарства. Думаете его привозят из Европы? Или спотыкаясь тащат с Африки? ...

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров