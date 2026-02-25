В России планируют разработать вакцину против рака поджелудочной железы
Данная болезнь отличается особо агрессивным течением
25 февраля 2026, 15:14, ИА Амител
Главный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн объявил о разработке вакцины против рака поджелудочной железы на сессии Форума будущих технологий, сообщает РИА Новости.
«Следующим этапом исследований станет работа над лечением злокачественного мелкоклеточного рака», — отметил Каприн.
Он подчеркнул, что основная цель — создание эффективного препарата для борьбы с агрессивным раком поджелудочной железы.
«Разработанная технология может открыть новые перспективы для лечения других видов опухолей», — добавил он.
В начале года академик РАН и научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург информировал, что в Центре Гамалеи приступили к приобретению компонентов для вакцины против рака. В ближайшее время специалисты начнут синтез препарата. Первыми пациентами, которые получат новую вакцину, станут три человека с тяжелой формой меланомы.
Ранее сообщалось, что вакцина от ВПЧ может стать бесплатной для россиян с 2027 года.
15:26:51 25-02-2026
Не разработают. За четыре года одни вопросы не решили - и другие не решат.
10:42:57 26-02-2026
Почему минусы? Прав чел миллион раз- не разработают. Задумайтесь!! Мы даже вакцины для домашних животных ЗАКУПАЕМ! Есть правда и свои. Но, они не совсем свои, и пользуются ими от безысходности. Про лекарства лучше скромно помолчать. Здесь же у Амител есть статейка-Россиянам назвали ключевые признаки поддельного лекарства. Думаете его привозят из Европы? Или спотыкаясь тащат с Африки? ...