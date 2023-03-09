Небольшой минус и сильный гололёд. О погоде в Алтайском крае 9 марта

После обильного таяния снега на дорогах будет очень скользко

09 марта 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае после потепления и сильного ветра немного похолодает. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

В крае температура воздуха составит от 0 до -5 градусов. Небольшой снег, местами метели. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -2...-4 градуса. Во второй половине дня небольшой снег. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер западный, 6-11 м/с.