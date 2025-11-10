Эпидемия бессонницы. В России рекордно вырос спрос на снотворное
Большинство страдающих от недосыпа идут к врачам за рецептом
10 ноября 2025, 15:05, ИА Амител
В связи с распространением бессонницы за последний год спрос на препараты для улучшения сна увеличился на 60%. Жители России активно приобретают лекарства, отпускаемые по рецепту, в попытках справиться с проблемами со сном. Согласно информации Mash, люди все чаще обращаются к медикаментозному решению проблемы, посещая врачей для получения рецепта на снотворное.
Основной причиной этого является непрерывное использование телефонов и компьютеров. Подобный режим не позволяет мозгу отдохнуть, истощает нервную систему, а отсутствие гаджетов вызывает чувство тревоги.
Применение снотворных препаратов может привести к зависимости, ухудшению когнитивных функций, таких как память и внимание, а также вызвать опасные нарушения дыхания во время сна. Утром после приема ощущается состояние, схожее с похмельем, и тяжесть в голове. Отмена препаратов может усугубить тревожное состояние и привести к ухудшению психического здоровья. Бессонница является сигналом о том, что нервная система перегружена.
