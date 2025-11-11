Врач назвал главные причины хронической усталости

Значительную роль играют генетическая предрасположенность и эмоциональные потрясения

11 ноября 2025, 09:00, ИА Амител

Сон. Сонливость / Фото: pxhere.com

По словам терапевта клиники "Медскан Hadassah" Александра Каждана, синдром хронической усталости, сохраняющийся на протяжении нескольких месяцев, может быть вызван целым комплексом причин, пишет "Лента.ру".

Среди основных специалист выделил постоянный недосып, чрезмерные физические и умственные нагрузки, а также перенесенные инфекционные и хронические заболевания.

Доктор особо отметил, что значительную роль играют генетическая предрасположенность, эмоциональные потрясения и физические травмы, усугубляемые профессиональными перегрузками и переутомлением.

Каждан подчеркнул, что универсальной схемы лечения не существует – каждому пациенту требуется индивидуальный подход, который может включать как медикаментозную терапию, так и психотерапевтическую помощь.

Для улучшения состояния врач рекомендует пересмотреть образ жизни: ввести регулярные, но умеренные физические нагрузки, снизить общий уровень стресса и оптимизировать рабочий график, чтобы избежать переутомления.