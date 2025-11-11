Врач назвал главные причины хронической усталости
Значительную роль играют генетическая предрасположенность и эмоциональные потрясения
11 ноября 2025, 09:00, ИА Амител
По словам терапевта клиники "Медскан Hadassah" Александра Каждана, синдром хронической усталости, сохраняющийся на протяжении нескольких месяцев, может быть вызван целым комплексом причин, пишет "Лента.ру".
Среди основных специалист выделил постоянный недосып, чрезмерные физические и умственные нагрузки, а также перенесенные инфекционные и хронические заболевания.
Доктор особо отметил, что значительную роль играют генетическая предрасположенность, эмоциональные потрясения и физические травмы, усугубляемые профессиональными перегрузками и переутомлением.
Каждан подчеркнул, что универсальной схемы лечения не существует – каждому пациенту требуется индивидуальный подход, который может включать как медикаментозную терапию, так и психотерапевтическую помощь.
Для улучшения состояния врач рекомендует пересмотреть образ жизни: ввести регулярные, но умеренные физические нагрузки, снизить общий уровень стресса и оптимизировать рабочий график, чтобы избежать переутомления.
09:21:41 11-11-2025
Главная причина хронической усталости - хроническая работа
11:12:16 11-11-2025
Гость (09:21:41 11-11-2025) Главная причина хронической усталости - хроническая работа... Можно добавить - "любимая"
10:05:35 11-11-2025
когда до места работы добираешься более 1,5 часов, с пересадками - чтобы заработать на еду , домой приходишь переночевать.
10:47:50 11-11-2025
Гость (10:05:35 11-11-2025) когда до места работы добираешься более 1,5 часов, с пересад... Совет: купите квартиру около работы, и сэкономите много времени. А если не хватает денег, то просто снимите их с карты. Все же просто
11:25:56 11-11-2025
Гость (10:47:50 11-11-2025) Совет: купите квартиру около работы, и сэкономите много врем... так проще тогда работу купить около дома. Или вообще в дом принести. Хотя нет, нельзя в дом тащить гадость.