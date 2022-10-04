30 «квадратов» комфорта. Для барнаульских детей-сирот планируют купить 18 новых квартир с ремонтом

Администрация края объявила аукцион на поставку квартир для детей-сирот Барнаула. Власти готовы приобрести 18 помещений в новых многоквартирных домах: по условиям торгов здания должны быть построены в 2022 году. При этом цену квадратного метра в них эксперты оценили почти в 100 тыс. рублей.

Заходи и живи

21 сентября краевое предприятие «Региональное жилищное управление» разместило информацию о планируемых торгах: власти ищут предпринимателей, которые поставят 18 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В аукционной документации сказано, что площадь квартир должна быть 31 и 34 квадратных метра (можно приобрести и объекты большей площади, но государство за «лишние» «квадраты» не доплатит), а внутри обязателен ремонт. Так, на полу может быть линолеум, ламинат, паркет, керамическая плитка или иное покрытие, стены покрашены или на них поклеены обои, потолок — покрашенный или натяжной. Обязательно наличие сантехники.

«Жилое помещение должно быть пригодным для проживания граждан без дополнительных расходов на его ремонт и свободным от проживания третьих лиц, имеющих право пользования данной квартирой», — сказано в документе.

Объекты должны находиться в домах выше четырёх этажей, построенных в 2022 году. Ещё одно важное условие торгов: власти рассматривают покупку жилья только в Барнауле, но не в пригородных сёлах (Власиха, Гоньба, Лебяжье) и посёлках (Бельмесёво, Борзовая Заимка и т.п.).

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Вопрос дня Как сироты в Алтайском крае могут оформить сертификат на покупку жилья по новым правилам

Всего на приобретение 18 квартир администрация готова потратить 58 млн рублей. На один объект площадью 31 квадратный метр власти выделили 3,01 млн рублей, на помещение в 34 «квадрата» — 3,3 млн рублей.

Вместо кирпича — бумага

Жильё для детей-сирот в Алтайском крае покупают намного реже, чем несколько лет назад. Дело в том, что с 2021 года этой категории граждан выдают жилищные сертификаты, которые они самостоятельно могут потратить на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках, а также частного дома.

Этот механизм стал намного популярнее, чем предоставление готовых квартир: аукционы по поиску поставщиков жилья зачастую срывались. Предприниматели объясняли это тем, что начальные цены закупки были ниже рыночных.

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Прочее Как Алтай обеспечивает сирот жильём с помощью сертификатов и почему они недовольны

По данным краевого Минстроя, с января по сентябрь в Алтайском крае жильё с использованием сертификата приобрели 347 детей-сирот. 262 из них купили квартиры в городах региона, 85 — в сёлах. С 1 июля 2022 года сумма сертификата составляет 2 502 555 рублей. При этом заявление на предоставление сертификата дети-сироты подают самостоятельно.

Всего же в 2022 году на обеспечение жильем детей-сирот планируют потратить более 1,233 миллиарда рублей, из них 786,5 миллиона рублей — на выдачу жилищных сертификатов.