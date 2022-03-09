60 соток под гостиницу или бизнес-центр продают на окраине Барнаула за 30 млн рублей

60 соток коммерческой земли в формирующемся районе Нью-Барнаул продают на Avito за 30 млн рублей. Участок находится по адресу ул. Геодезическая, 109, за ледовым дворцом «Карандин-Арена».

Для земли уже готово разрешение на строительство эксклюзивного гостиничного комплекса. Автор объявления сообщает, что гостиничный комплекс будет актуален для спортсменов, приезжающих на соревнования на «Карандин-Арену». Из вариантов под застройку можно также рассмотреть бизнес-центр с офисами, торговыми залами, ресторанами, медицинской клиникой или салоном красоты.

Рядом находятся центр здоровья и спорта River, жилые комплексы «Питер», «Краски», «Лапландия», «Дружный-1» ,"Дружный-2″, «Шотландия».