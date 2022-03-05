Автосалон c гигантским навесом и спортзалом построят в спальном районе Барнаула

Проект автоцентра на ул. Взлётной, 55 / Фото: АБК «Инновация»

Четырёхэтажное здание автосалона возведут на ул. Лазурной в Барнауле. Сейчас на участке расположен недострой, который инвесторы планируют реконструировать. Проект административно-торгового объекта презентовали на градостроительном совете 3 марта. По словам авторов эскизов, на участке также готов котлован под торговый центр с подземной парковкой. И после возведения автоцентра инвесторы приступят к строительству ТЦ.

Каким будет объект?

Здание автоцентра возведут на ул. Взлётной, 55 (на пересечении ул. Взлётной и ул. Попова). С 2017 года на участке по этому адресу находился каркас незавершённого объекта. Инвестор выкупил площадку, для которой уже был готов проект. Именно на его основе архитектурная мастерская «Инновация» подготовила эскизы здания.

«На территории находилась коробка, которая была разморожена, наша задача заключалась в том, чтобы придерживаясь существующего эскизного проекта сделать усиление, проверить конструкции на несущую способность и выдать проектное решение», — отметил представитель «Инновации».

Застройку участка инвестор разбил на несколько этапов. Первый — завершить трёхэтажное здание автоцентра, второй — пристроить к объекту навес. Он необходим, чтобы защитить автомобили от осадков и других неблагоприятных факторов, отметил проектировщик. Третья очередь строительства — ТЦ с подземным паркингом. Для торгового объекта уже сделан котлован, который подготовил прежний собственник участка.

В подвале автоцентра, по словам проектировщиков, появится спортивный зал для сотрудников. Первый этаж площадью 230 «квадратов» отдадут под торговые площади, второй уровень — под офисные посещения и администрацию автоцентра. Третий и четвёртый этажи планируют сдавать в аренду. На участке запроектировано 20 парковочных мест для посетителей и сотрудников.

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«Выбранное цветовое решение продиктовано тем, что у нас уже был эскизный проект, нам поставили задачу не уходить от него далеко. Есть и существующая застройка. В микрорайоне расположены здания, выполненные в тёплых бежево-коричневых тонах. Соответственно, мы решили поддержать сложившееся цветовое решение в данном месте и применили подобные цвета», — отметил сотрудник «Инновации».

Что решил градсовет?

Возникшая очерёдность строительства запутала членов градсовета. Исполнительный директор СРО «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» Сергей Шадрин попросил авторов ещё раз уточнить, что появится на месте существующего котлована.

«Там предполагается строительство небольшого ТЦ с подземной парковкой. Всё будет сделано в рамках третьей очереди, она на проработке, эскизный проект уже есть. При увеличении торговых и арендных площадей будет выполнено требование по количеству парковочных мест. 20 машино-мест уже не хватит, поэтому и предусмотрен подземный паркинг, заезд в который предусмотрен со двора», — объяснил архитектор.

Депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко обратил внимание, что в проекте рядом со зданием предусмотрены тротуары, которых в реальности пока нет.

«Вы всё будете это делать?» — спросил он.

«Земля относится к городу, мы не имеем права там реконструировать. Визуализация от 2020 года, по факту ситуация уже лучше», — сообщил проектировщик.

Вице-мэр по градостроительству администрации Барнаула Андрей Фёдоров отметил, что инвесторы могут за свой счёт по своей инициативе улучшать состояние городской среды.

«Не соглашусь, что вы не имеете права. В правилах благоустройства предусмотрен определённый порядок, когда застройщик может благоустраивать территорию», — заметил чиновник.

Других вопросов к проекту у членов градсовета не возникло и его согласовали.