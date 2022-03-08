Дом за 30 миллионов около горнолыжного склона продают в Белокурихе

Дом на берегу горной реки в четырёх километрах от Белокурихи продают на Avito. Объект площадью 250 кв. м и 15 соток участка в посёлке Даниловка обойдутся в 30 млн рублей.

В бревенчатом здании два этажа и четыре комнаты, есть сауна, гараж и терраса с видом на горы. Дом был построен в 2018 году, в нём выполнен дизайнерский ремонт.