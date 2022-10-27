Двухэтажный дом, построенный при Николае II, сносят в историческом центре Барнаула

Начало демонтажа дома на ул. Короленко, 97 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В центре Барнаула, на пересечении ул. Короленко и пр. Красноармейского, демонтируют старинный дом. Он построен в 1898 году, когда страной правил император Николай II. Несмотря на это, здание памятником культурного наследия не признано, а потому не нуждается в сохранности.

Снести за месяц

Двухэтажный дом на ул. Короленко, 97, сносят по заданию городской администрации. В сентябре 2022 года мэрия объявила аукцион по поиску подрядчика, который демонтирует объект. Начальная цена работ составила 911 тыс. рублей. Победителем торгов стал Антон Пронских (по информации открытых источников, владеет предприятием по аренде спецтехники), который предложил за снос здания 688 тыс. рублей.

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Теперь, по условиям закупки, подрядчик должен оборудовать площадку забором и организовать круглосуточную охрану. Проход людей в помещения во время разбора должен быть закрыт. Интересно, что все деревья, которые растут на участке, необходимо сохранить.

Начало демонтажа дома на ул. Короленко, 97 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Весь строительный мусор, который останется после демонтажа здания, рабочие должны вывезти на полигон ТБО. Повторное использование материалов не допускается.

«После проведения всего комплекса демонтажных работ производится вертикальная планировка земельного участка в уровень земли. После разбора фундамента производится обратная засыпка котлована — с разравниванием бульдозером. Выполняется восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара, повреждённого при производстве работ по сносу, со стороны пр. Красноармейского и ул. Короленко», — указано в документации.

Работы по демонтажу должны завершить в ноябре 2022 года.

Без статуса, но с историей

Дом на ул. Короленко, 97, имеет площадь 296 квадратных метров. Первый этаж здания построен из шлакобетонных блоков, второй — из дерева. Многоквартирник признали аварийным ещё в 2014 году: степень износа здания составила почти 66%.

Начало демонтажа дома на ул. Короленко, 97 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульский историк Данил Дегтярёв ранее сообщил «Толку», что дом принадлежал купцу Ивану Смирнову. Именно он владел пассажем Смирнова и магазином «1000 мелочей». Когда-то это место было престижным — рядом с домом была Конюшенная площадь (сейчас на этом месте находится ТОЦ Plaza), где проходили городские мероприятия.

По словам Дегтярёва, дому повезло, что до него не дошёл пожар 1917 года, поэтому он достоял до наших дней. Историк также сожалеет, что зданию не присвоили статус памятника культурного наследия.