Магазин XIX века в центре Барнаула отремонтируют и приспособят под филармонию
Стартовая цена контракта на разработку проекта работ — порядка 11 млн рублей
Центр госзакупок Алтайского края объявил тендер на выполнение проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия на ул. Льва Толстого, 32, в Барнауле. Здание хотят приспособить под филармонию — стартовая цена контракта составляет порядка 11 млн рублей.
Напомним, что двухэтажное здание возвели в конце XIX века, изначально здесь располагался магазин купца Второва. Сложная конфигурация объекта была достигнута из-за пристроенных к зданию новых частей в разное время.
Работы планируют провести в рамках краевой адресной инвестиционной программы, финансирование на которую идёт из краевого бюджета. Согласно техническому заданию, которое было утверждено министром культуры Алтайского края Еленой Безруковой и замминистра строительства Игорем Спиваком, проектировщики должны будут приспособить помещения здания для современного использования трёх творческих коллективов филармонии.
Как пишет «Толк», каждый из коллективов должен иметь собственный блок помещений с общим для всех фойе. Также нужно предусмотреть репетиционные, в том числе большой акустический зал для симфонического оркестра, помещения для групп виолончелей, контрабасов и ударных, скрипок, альтов, медных и деревянных духовых. В проект также нужно включить отдельные кабинеты для дирижёра и инспектора, костюмерную, нотную библиотеку, склад под музыкальные инструменты, а также мастерскую для их ремонта, инвентарь симфонического оркестра и ансамбля «Камеранс».
Также проектом предполагается создание архива филармонии, рекламного и концертного отделов, кабинета коменданта здания, служебных помещений, комнаты охраны, курилки, вестибюля с гардеробом и санузлом. От подрядчика требуют заложить две отдельные входные группы. Ремонт фасадов должен быть предусмотрен в единой стилистике памятника — стены хотят отштукатурить и покрасить, окна и двери поменять, а вокруг здания восстановить асфальтовое покрытие.
Отмечается, что подрядчик должен заложить в проект материалы и изделия, выпускаемые в Алтайском крае. Всего на выполнение заказа у проектировщиков будет не более 320 дней.