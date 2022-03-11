Строительный комплекс Алтайского края пока не остановил работу, однако продажи жилья в ближайшее время могут просесть. Об этом сообщил региональный министр строительства и ЖКХ Иван Гилев на заседании рабочей группы по обеспечению экономической устойчивости 11 марта. Сейчас по отрасли «бьют» две проблемы: рост цен на строительные материалы и удорожание кредитов. Однако ситуация не безнадёжна и выходы есть.

Новые угрозы

В Алтайском крае сейчас 49 строительных организаций возводят многоквартирные дома. По словам Ивана Гилева, работы не остановлены, а зависимость отрасли от импортных комплектующих и материалов невысокая. Главная проблема, которая сейчас тревожит строителей, — рост стоимости материалов.

«Он (рост цен, — прим. ред.) оценивается в 20-30% с начала года по всей номенклатуре строительных материалов. А недоступность кредитных ресурсов вместе с их удорожанием приводят к снижению рентабельности проектов», — отметил Гилев.

Со второй половины февраля рост цен на материалы ускорился, стоимость меняется практически ежедневно, из-за чего некоторые производители и поставщики даже отказываются продавать и отгружать товар, отметил министр. Правда, в ведомстве надеются, что эта ситуация кратковременная, а потому компании смогут завершить начатые проекты.

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«Рост стоимости материалов, вызванный повышенным спросом, мы уже пережили в прошлом году. Теперь же эксперты предполагают обратную ситуацию: снижение спроса на жильё, связанное со снижением доступности ипотечных кредитов. Главная угроза в части жилищного строительства — невыполнение строительными организациями своих обязательств перед участниками долевого строительства», — сообщил Иван Гилев.

Чтобы этого не допустить, сейчас правительство страны прорабатывает меры поддержки строительных компаний. Например, предложено увеличить лимит по льготной ипотеке на новостройки с 3 до 6 млн рублей. К другим возможным вариантам помощи относят расширение механизмов кредитования застройщиков, в том числе низкомаржинальных проектов.

«Одно из главных предложений — частичное, поэтапное раскрытие эскроу-счетов (перечисление застройщику средств дольщиков не после сдачи дома в эксплуатацию, а по завершении определённых этапов строительства, — прим. ред.). Этот вопрос очень важен, так как большая часть средств лежат на счетах банка, застройщики понимают, что эти деньги для них обесцениваются, а направлять их сейчас на приобретение материалов они не могут», — сообщил Иван Гилев.

Что говорят девелоперы?

Строительные компании Алтайского края, которые возводят жильё, уже заявили: если в стране не будут приняты меры поддержки компаний, то они отложат возведение новых проектов.

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Девелоперы отмечают, что сейчас из-за проектного финансирования почти все организации пользуются кредитными средствами для возведения домов. Рост ставки Центробанка до 20% привёл к тому, что проценты по займам стали около 30%. Это запредельная цифра, отмечают строители.

«Главная суть, которую мы все должны понимать, — 20% это не просто запредельная ставка, её фактически не существует. Банки говорят, что при такой ставке не могут построить объект (финансировать строительство, — прим. ред.), в противном случае им нужны такие гарантии, которые застройщики не могут дать. На таких условиях проектного финансирования нет и быть не может», — отметил замдиректора по маркетингу компании «Жилищная инициатива» Роман Клевакин на собрании Союза строителей.

Алтайские девелоперы уже подготовили свои варианты поддержки и направили предложения в правительство края и страны.