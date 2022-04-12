«Стратегический вопрос». Почему в Барнауле на месте «спортивной» земли все чаще возводят жилье

Барнаул остро нуждается в строительстве спортивных объектов: по данным Минспорта, городу необходимо как минимум шесть физкультурно-оздоровительных комплексов. С вероятностью 90% в ближайшие годы они появятся: финансирование спортивных центров, как на уровне федерации, так и края, происходит стабильно и в больших объёмах. Проблема лишь в земле. Дело в том, что найти участки, подходящие для строительства спортцентров, в городе сложно. А потому некоторые объекты предлагают возводить на месте парков и скверов. В то же время в Барнауле были уже готовые площадки со «спортивным» назначением, однако их отдали под жильё. Один из самых резонансных случаев — застройка стадиона «Локомотив» в Барнауле, который, по мнению архитекторов, идеально подходил под спортивный центр. Amic.ru поговорил с экспертами и узнал, как можно спасти ещё «живые» здания и участки от застройки.

Генплан как догма

В 2022 году в Барнауле возведут три крупных спортивных комплекса, которые расположатся на ул. Взлётной, Сиреневой и Юрина. Суммарно на их строительство планируют потратить более 400 млн рублей. Интересно, что для каждого объекта площадки подбирались долго и «мучительно»: край и город тщательно изучали карту Барнаула, чтобы определить, какие участки можно отдать под спортивные объекты.

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В ближайшие годы федеральный Минспорт готов выделить деньги на возведение ещё трёх новых комплексов в Барнауле. Однако площадки для них найти не могут. Более того, в центре города даже в далёкой перспективе невозможно построить крупный объект, потому что земли для него нет. Об этом amic.ru неоднократно говорил региональный министр спорта Алексей Перфильев. В поисках земли чиновники планировали отдать под физкультурно-оздоровительный комплекс даже часть парка имени Ленина. Однако после того как общественники и жители района взбунтовались, от этих планов решили отказаться.

На самом деле в генплане города (который, кстати, сейчас корректируют) строительство спортивных объектов не предопределено. Однако эксперты говорят, что участки для них всё-таки можно найти.

«Спортивные объекты относятся к типу общественных: если посмотреть на генеральный план и правила землепользования и застройки города, где показаны все функциональные зоны, то там можно увидеть, что земля под общественную застройку (многофункциональные общественно-деловые зоны ОД-1, ОД-2) также пригодна под строительство спортивных объектов», — объясняет архитектор, руководитель архитектурной мастерской Андрей Атаджанов.

По его мнению, самое главное для размещения спортивных объектов — их локация.

«Спортивные объекты надо предусматривать в местах с хорошей транспортной и пешеходной доступностью, в густонаселённых районах, в удобных, перспективных местах. А если выделять участки, оставшиеся после застройки жильём, то объект рискует быть непопулярным и заброшенным. Это стратегический вопрос», — отмечает Атаджанов.

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Некоторые участки под спортивные объекты были предусмотрены в генплане. Правда, от 2010 года. Например, квартал 2012 (напротив ТРЦ «Арена», пересечение Павловского тракта и ул. Власихинской, — прим. ред.). Однако эту площадку было решено отдать под строительство жилья.

«У нас по спорту в принципе неплохо, но нет крупных объектов, новой большой арены для спортивных мероприятий. Есть Дворец спорта („Титов Арена“, — прим. ред.), где мало парковок и зал не позволяет проводить матчи уровня КХЛ. Было место под крупный центр на ул. Взлётной (квартал 2012, — прим. ред.), но его „похоронили“ (квартал отдали под многоэтажки, — прим. ред.). В городе вообще нет свободных территорий под жильё и нежильё. Но, с другой стороны, много пустырей и много частного сектора. Однако никто не хочет их выкупать, все хотят готовую землю», — отмечает руководитель компании «Архи-Групп» Андрей Суртаев.

«Очень странно»

Особая борьба за «свободные» участки разворачивается в центре Барнаула. Здесь застройщики готовы буквально «рвать» за площадки, на которых нет частных домов и аварийных многоэтажек, а значит, не придётся вести переговоры (порой, растягивающиеся на годы) с жителями о выкупе и расселении.

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Так, например, город потерял стадион «Локомотив», расположенный на пл. Победы. Сейчас на его месте возводят одноимённый ЖК, который стеной возвышается над ближайшими постройками. Напомним, один из инвесторов проекта — бизнесмен Евгений Ракшин.

Судьбу «Локомотива» может повторить и бассейн «Обь». В конце 2021 года компания, которая, предположительно, связана с Евгением Ракшиным, приобрела около 49% акций спортивного комплекса «Обь» у Крайсовпрофа. В региональном Минспорте утверждают, что поводов для беспокойства нет, и сносить объект никто не планирует. Но источники amic.ru, знакомые со сделкой, предполагают, что новые владельцы планирует (пусть и не в ближайшие годы) построить на месте «Оби» новый жилой комплекс, а бассейн возвести в другой части Барнаула.

ЖК «Локомотив» / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Эксперты же считают, что именно в центре города необходимо сохранять и строить новые спортивные объекты.

«Центр города больше предрасположен к общественной застройке. Если тут появляются точечные высотные жилые дома, то они, естественно, испытывают некий дискомфорт, потому что рядом нет инфраструктуры. Как правило, напряжённый пешеходный поток и непрекращающийся автомобильный трафик. Общественным зданиям, в том числе и спортивным, таким, как бассейну „Обь“, самое место в центре. Сносить „Обь“ и строить жильё — вполне в духе текущего времени, но стратегически спорно и требует соответствующих обоснований», — говорит Андрей Атаджанов.

Спасти оставшееся

Спортивный центр на месте стадиона «Локомотив» также был бы более удачным решением, нежели жильё, считают некоторые архитекторы. Во-первых, из-за локации объекта, во-вторых, из-за исторической «предрасположенности».

«Главный транспортный узел города, наверное, не очень подходит под жильё. От любого объекта такого рода, например, вокзала, существует санитарно-защитная зона, во-вторых, на этом месте много исторических памятников, у них тоже есть охранные зоны. Это всё затрудняет такие проекты. А вот спортивный объект на этом месте смотрелся бы предпочтительнее. Просто потому, что он там уже был. Я сам когда-то туда ходил, там был каток, настольный теннис, спортивный зал. Замечательное было место, хотя и требовало ремонта», — говорит Андрей Атаджанов.

Близость «Локомотива» к авто- и железнодорожному вокзалам может вообще погубить проект, превратив его в «дом-общежитие», где почти все квартиры будут сдаваться посуточно. И такая репутация ЖК вряд ли повысит его статус.

«Несмотря на то, что это жильё в центре, комфортным оно вряд ли будет. Есть опасность того, что будет реализован совершенно иной проект, чем тот, что предложили архитекторы. Так часто бывает. Этот ЖК может превратиться в проект для сдачи квартир посуточно, особенно если помещения будут малой площади. Люди среднего класса не будут выбирать жильё в таком месте, они предпочитают ЖК с большим комфортом», — ранее сообщил amic.ru руководитель организации «Гражданский патруль» Игорь Берг.

Но если стадион «Локомотив» уже вернуть нельзя, то, например, сохранить от застройки бассейн «Обь», парк им. Ленина, а также другие важные для города объекты и территории можно. Для этого их нужно «увековечить» в генплане и сопутствующих документах. В этом случае инвесторы не смогут сменить назначение участка и «воткнуть» очередную высотку.

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«У нас есть две группы лоббистов: те, кто жильё везде втыкает, и те, кто за парки ходит воевать. Но нет тех, кто отстаивает важность общественных и спортивных зданий, домов детского творчества, современных промышленных зон. Плохо, когда жильё строится, а сопутствующая инфраструктура к нему — нет. Всё меняется, и инвестор вправе поменять назначение земли. Но есть объекты, например, городские ДК, дома детского творчества, спортивные объекты, окупаемость строительства которых гораздо ниже, чем при строительстве жилья. Выгоднее снести ДК и построить жильё на его месте. Вот для этого и есть документы территориального планирования. Надо обозначить важные общественные зоны в городе, обозначить их социальное значение, чтобы застройка велась в соответствии с документами территориального планирования. При этом нужно, конечно же, учитывать, что всё в этой жизни меняется, в том числе и спортивные объекты морально устаревают, и функциональное зонирование города меняется», — резюмирует Андрей Суртаев.