«Три направления». В мэрии Барнаула рассказали, какие участки в новом генплане отдадут под строительство жилья

В обновлённом генплане, который планируют принять в Барнауле в 2023 году, будет три направления для жилищного строительства. Об этом сообщил вице-мэр по строительству Андрей Фёдоров 29 марта на общем собрании Союза строителей. По его словам, территории, которые в будущем отдадут под жильё, застройщики ждут уже несколько лет.

«Три основных направления, которые обсуждают, — Северо-Западный планировочный район (более 900 га земли за пересечением ул. Просторной и Павловского тракта, — прим. ред.), Южное направление, направление в сторону Новоалтайска. Все эти предложения внесены разработчиками генплана». Новости

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Земельный участок Северо-Западного планировочного района принадлежит федеральному институту жилищного строительства «Дом.РФ», который и распоряжается участком. Администрация города совместно с краем уже решили вопрос по концепции развития квартала, отметил чиновник: здесь однозначно будут многоквартирные дома.

«Изначально предлагалось использовать в том числе и малоэтажную модель строительства на этом участке. Но мы смогли убедить [Дом.РФ] и принять решение, что перспектива развития города для строительной отрасли в направлении [многоэтажной застройки] и данная концепция будет предлагаться к реализации», — отметил Андрей Фёдоров.

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Северо-Западный планировочный район с одной стороны отсекает ул. Просторная, там, где находятся магазины «Леруа Мерлен» и ТРЦ «Арена», с другой — территория аэропорта. Площадь микрорайона составляет 916 га. Именно здесь до 2030 года, по заявлениям городских и краевых чиновников, будет сосредоточено жилищное строительство.

В генплане города, который перестал действовать в 2019 году, этот квартал был включён в список территорий для комплексного развития. Но в новом документе (по которому город живёт сейчас и который на данный момент находится в процессе корректировок) более 900 га были исключены из перспективных земель.

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Теперь же строители рассчитывают, что в обновлённом документе, разработкой которого сейчас занимается московский институт «Гипрогор», квартал вновь отдадут под жилищное строительство.