В Алтайском крае могут запустить пилотный проект по комплексной малоэтажной застройке

В 14 регионах России могут запустить пилотный проект по комплексной малоэтажной застройке. С таким предложением Общественный совет при Минстрое и Российский союз строителей обратились в министерство.

Как сообщают «Известия», среди регионов, где могут запустить пилот, фигурируют Московская и Ленинградская области, Алтайский и Краснодарский края и Крым.

Представитель двух организаций отметил, что уже разработаны типовые элементы, которые можно использовать при строительстве малоэтажных домов. При помощи них застройщики смогут снизить затраты на возведение конструкций.

«Регионам требуется помощь в налаживании этого процесса, дорожная карта и сопровождение при реализации проектов», — отметил собеседник издания.

По его мнению, на местах нужно искать операторов, которые будут заниматься строительством, а Минстрой должен курировать эти работы.

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