В Барнауле провалился аукцион, на котором продавали участок под строительство промпредприятий

Участок недалеко от аэропорта, предназначенный для строительства предприятий и складов, не заинтересовал барнаульских предпринимателей. Торги, которые организовал «Дом.РФ» 23 сентября, провалились: заявок от желающих приобрести недвижимость не поступило. Это очередная неудача «Дом.РФ» в Барнауле: пока все аукционы, проводимые федеральным институтом, терпят неудачу.

Рядом с магазином и ТРЦ

Участок, который выставляли на продажу, расположен на Павловском тракте, в полутора километрах от барнаульского аэропорта. Земля 15,5 га предназначена для строительства производственных, строительных, коммунальных, транспортных и других предприятий, складов, оптовых и производственных баз.

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Недвижимость Три участка под строительство ТРЦ и аквапарка продают рядом с барнаульским аэропортом

Территория располагается в промзоне: к югу от неё уже построены торгово-складские помещения, вдоль западной границы участка проходит железная и автомобильная дороги. К востоку от площадки располагается квартал, который уже застраивают коммерческими объектами: здесь уже возводят и только планируют строить ярмарочный комплекс, несколько магазинов, объекты придорожного сервиса, АЗС, торговые центры и другие объекты.

Участок на Павловском тракте / Фото: «Дом.РФ»

Земля принадлежит государству, поэтому торги проводил «Дом.РФ». Начальная цена участка составляла 16,1 млн рублей. Но желающих её купить не нашлось.

Проблема федералов

Сейчас «Дом.РФ» продаёт в Барнауле ещё три участка и один имущественный комплекс. На землях площадью 11,6 га, 9 и 5,4 га регулятор предлагает возвести многофункциональный комплекс с ТРЦ, аквапарком, гостиницей, парком развлечений, объектами общественного питания. Участок со зданием на пр. Ленина, 131/2, отдают под жилищное строительство.

Ещё два участка «Дом.РФ» готовит к торгам: это территория площадью 413 га за селом Власиха под коттеджный поселок и квартал 916 га под комплексное строительство (многоэтажные дома и социальные объекты). Пока даты аукционов с этими лотами не определены.

Интересно, что пока федеральная корпорация терпит неудачу в Барнауле: все аукционы, которые она проводит, проваливаются. Эксперты рынка считают, что лоты не подходят под требования рынка. Так, участки на Павловском тракте под строительство коммерческих объектов слишком большие: у местных предпринимателей не хватит ресурсов на их освоение. Решить проблему могло бы дробление территории на более мелкие площадки. Но пока «Дом.РФ» на этот шаг не решается.