В Барнауле снесут известное кафе «У Григорича», чтобы построить транспортную развязку

В Барнауле для строительства транспортной развязки снесут известное кафе «У Григорича». Об этом сообщает «Толк».

Управляющий заведением Юрий Джамгарян рассказал журналистам о том, что переезд в здание придорожного комплекса, которое строится неподалёку, был запланирован, потому что о строительстве развязки говорят «уже 10 лет».

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Общество Место для фото молодоженов. Как будет выглядеть новая развязка в Барнауле за 3,9 млрд рублей

Строительство развязки Джамгарян поддерживает, поскольку в час пик, особенно в период дачного сезона, здесь часто возникают пробки. При этом владельцы кафе ожидают компенсации за снос действующего здания.

Управляющий уверен в том, что уровень комфорта для гостей на новом месте будет гораздо выше. В придорожном сервисе обустроят столовую, кафе, магазин и душевую для дальнобойщиков. На втором этаже планируют сделать гостиницу.

Отметим, что в разные годы в кафе «У Григорича» побывало множество российских знаменитостей, среди которых Леонид Якубович, Александр Панкратов-Чёрный, Бари Алибасов и другие. Их фотографии украшают стены заведения.

Многоуровневую развязку за 3,9 млрд рублей построят на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. Деньги на неё планируют получить благодаря инфраструктурному кредиту под 3% годовых.

Необходимость дорожного объекта обусловлена тем, что сейчас этот участок не справляется с нагрузкой. В пиковые часы она достигает 38 тысяч автомобилей в сутки.

На новой развязке сделают от одной до четырёх полос для движения транспорта. Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения — 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.

Для строительства новой развязки дорожники выбрали вариант, при котором будет сохранён Ленточный бор. Вырубить потребуется всего несколько деревьев.

Основные работы по её возведению начнутся в 2023 году.