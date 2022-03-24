ВТБ начинает прием заявок по льготной ипотеке на новых условиях

ВТБ одним из первых начинает работать по новым условиям ипотечной госпрограммы. С 23 марта в офисах банка клиенты могут подать заявку на льготный жилищный кредит на новых условиях. Первые сделки ВТБ проведёт с даты вступления в силу постановления правительства РФ.

Предельная сумма кредита по ипотеке с господдержкой увеличена с 3 до 12 миллионов рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 миллионов рублей — для остальных регионов РФ. Ставка составит 12%.

«В период рекордно высокого уровня ключевой ставки и ставок по ипотеке на рынке большое значение приобретает модернизация программы с господдержкой. Для населения условия по ней гораздо выгоднее базовых банковских продуктов. Увеличить число потенциальных заёмщиков и сохранить доступность ипотеки в России позволят расширение максимальной суммы кредита в 2-4 раза и дополнительные субсидии государства. Это особенно важно для жителей мегаполисов», — прокомментировал заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников.

Топ-менеджер банка добавил, что изменения также позволят строительному сектору экономики поддерживать темпы своего развития. «Строительная отрасль получила импульс для стабильной реализации текущих проектов, возведения новых объектов и сохранения рабочих мест», — сказал Анатолий Печатников.

Условия по «Семейной ипотеке» и «Дальневосточной ипотеке» сохранены без изменений. Первый взнос по всем программам составляет от 15% от стоимости недвижимости. Максимально возможный срок кредитования по ипотеке с господдержкой и «Семейной ипотеке» составляет 30 лет. Льготные условия кредитования распространяются на покупку готовых и строящихся квартир у застройщика.