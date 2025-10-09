"Нехватка кадров". Россиян будут принимать в полицию без стажировки и испытательного срока
Инициатива призвана ускорить комплектование подразделений в России
09 октября 2025, 20:00, ИА Амител
Госдума упростила порядок приема на службу в органы внутренних дел. На пленарном заседании 7 октября депутаты в первом чтении одобрили законопроект, который отменяет обязательную стажировку и испытательный срок для кандидатов, а также вводит новый формат профессиональной подготовки. Об этом пишет "Газета.ru".
Согласно действующему законодательству, для поступающих на службу устанавливается испытательный срок от двух до шести месяцев, что увеличивает процесс оформления до полугода. Авторы инициативы предлагают признать данную норму утратившей силу, чтобы ускорить комплектование подразделений, особенно в приграничных регионах.
В пояснительной записке отмечается, что новички смогут сразу приступать к исполнению обязанностей под руководством наставника и непосредственного начальника. МВД разработает порядок индивидуального обучения, его сроки и методику оценки уровня подготовки.
Документ также предусматривает изменение сроков первого контракта. Если сейчас он фиксирован – четыре года, то предлагается установить диапазон от одного до пяти лет. Это позволит прекращать контракт в случае неподтверждения профессиональной пригодности или личных качеств в первый год службы.
Авторы законопроекта подчеркивают, что отказ от стажировки и испытательного срока направлен на оптимизацию кадровых процедур и ускорение назначения сотрудников. В МВД инициативу поддержали, отметив, что новая система наставничества поможет быстрее адаптировать полицейских к службе.
00:54:17 10-10-2025
Ну вы, хотя бы, "солнечных"- то не берите уж. А то будет вообще "Синдромо даунито хромосом"
06:42:41 10-10-2025
Главное, чтобы могли свободно пользоваться книгой Уголовный кодекс РФ в толстом переплете.
08:42:00 10-10-2025
Гость (06:42:41 10-10-2025) Главное, чтобы могли свободно пользоваться книгой Уголовный ... Уж это они наверняка умеют делать, имел ввиду пользоваться бумагой в туалетах.
07:27:03 10-10-2025
По сто с лишним "юристов" выпускает каждый год педучилище. И где они? И даже они настолько непригодны, что берут людей вообще без образования? Чему их тогда там учат за деньги?
10:58:38 10-10-2025
Это от безысходности. Ведь образованный человек не опустится до этого.
11:56:29 10-10-2025
Напомнило серию фильмов полицейская академия, куда брали всех подряд.
12:24:20 10-10-2025
Вот уж точно- из- крайности в крайность. Испытательный срок 6 мес это безусловно много, но испытательный срок 2 мес - это нормально. Обычно, уже в течении месяца понятно, будут человек работать в органах или нет. А если сразу зачислять в штат, то только перед гражданами позориться - он ничего не умеет, но с умным видом и , что самое страшное, с оружием. Депутаты - это не та ситуация при которой можно брать на работу всех, кто придет, отбор необходим.
19:41:48 10-10-2025
гость (12:24:20 10-10-2025) сразу зачислять в штат, то только перед гражданами позориться - он ничего не умеет ... Ну я же смог..