"Нехватка кадров". Россиян будут принимать в полицию без стажировки и испытательного срока

Инициатива призвана ускорить комплектование подразделений в России

09 октября 2025, 20:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Госдума упростила порядок приема на службу в органы внутренних дел. На пленарном заседании 7 октября депутаты в первом чтении одобрили законопроект, который отменяет обязательную стажировку и испытательный срок для кандидатов, а также вводит новый формат профессиональной подготовки. Об этом пишет "Газета.ru".

Согласно действующему законодательству, для поступающих на службу устанавливается испытательный срок от двух до шести месяцев, что увеличивает процесс оформления до полугода. Авторы инициативы предлагают признать данную норму утратившей силу, чтобы ускорить комплектование подразделений, особенно в приграничных регионах.

В пояснительной записке отмечается, что новички смогут сразу приступать к исполнению обязанностей под руководством наставника и непосредственного начальника. МВД разработает порядок индивидуального обучения, его сроки и методику оценки уровня подготовки.

Документ также предусматривает изменение сроков первого контракта. Если сейчас он фиксирован – четыре года, то предлагается установить диапазон от одного до пяти лет. Это позволит прекращать контракт в случае неподтверждения профессиональной пригодности или личных качеств в первый год службы.

Авторы законопроекта подчеркивают, что отказ от стажировки и испытательного срока направлен на оптимизацию кадровых процедур и ускорение назначения сотрудников. В МВД инициативу поддержали, отметив, что новая система наставничества поможет быстрее адаптировать полицейских к службе.