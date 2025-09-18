Неисправная печь привела к возгоранию сразу двух подворий в Рубцовске
По предварительной версии, пожар произошел из-за неправильного устройства и неисправности отопительных печей и дымоходов
18 сентября 2025, 12:15, ИА Амител
В Рубцовске 17 сентября произошел крупный пожар в Базарном переулке, где вспыхнули два частных подворья.
По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, к приезду первых расчетов огонь уже полностью охватил жилой дом и надворные постройки. Ситуацию осложняло то, что пламя могло перекинуться на соседние дома. Чтобы не допустить этого, пожарные организовали бесперебойную подачу воды от гидранта, расположенного в 400 метрах от места возгорания.
В ликвидации огня участвовали 16 человек и пять единиц спецтехники. Кроме того, звено газодымозащитной службы успело эвакуировать газовый баллон из опасной зоны. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.
