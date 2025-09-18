Неисправная печь привела к возгоранию сразу двух подворий в Рубцовске

По предварительной версии, пожар произошел из-за неправильного устройства и неисправности отопительных печей и дымоходов

18 сентября 2025, 12:15, ИА Амител

Горящая баня, пожар / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Рубцовске 17 сентября произошел крупный пожар в Базарном переулке, где вспыхнули два частных подворья.

По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, к приезду первых расчетов огонь уже полностью охватил жилой дом и надворные постройки. Ситуацию осложняло то, что пламя могло перекинуться на соседние дома. Чтобы не допустить этого, пожарные организовали бесперебойную подачу воды от гидранта, расположенного в 400 метрах от места возгорания.

В ликвидации огня участвовали 16 человек и пять единиц спецтехники. Кроме того, звено газодымозащитной службы успело эвакуировать газовый баллон из опасной зоны. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.

