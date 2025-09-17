В одном из поселков Алтайского края пожар охватил хозяйственную постройку

Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем

17 сентября 2025, 09:48, ИА Амител

Горящая баня, пожар / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В поселке Кировском Смоленского района утром 17 сентября вспыхнула надворная постройка.

По данным МЧС Алтайского края, когда первые пожарные прибыли на место, огонь уже охватил крышу. В тушении участвовали пять спасателей на двух машинах, помогла и добровольная дружина. Общая площадь пожара составила около 10 квадратных метров.

«К счастью, никто не пострадал. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем», – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ночью 15 сентября в селе Соколово Зонального района сгорел частный дом площадью около 100 квадратных метров.