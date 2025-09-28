НОВОСТИОбщество

"Некоторые даже кусались". В Дагестане произошла драка из-за раздачи бесплатной еды

Организаторы бесплатно раздавали пирожки, пиццу, пирожные и компот, что вызвало давку среди участников

28 сентября 2025, 16:00, ИА Амител

Девушка кусает школьника за плов / Фото: Baza
Девушка кусает школьника за плов / Фото: Baza

В Дагестане праздничная ярмарка обернулась массовой потасовкой. Инцидент произошел в Избербаше во время мероприятий, приуроченных к 75-летию города. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам местных жителей, люди вырывали еду друг у друга, некоторые приносили пакеты и пытались унести как можно больше угощений. Драка сопровождалась не только толкотней – очевидцы утверждают, что участники кусались и разгоняли конкурентов силой.

Один из школьников рассказал, что к нему применили "болевой прием" и даже укусили, оставив след на одежде и коже.

Продовольственная ярмарка / Фото: Мэрия Барнаула

Почти килограммовый картофель победил в конкурсе на ярмарке в Барнауле

В Барнауле продолжается сезон осенних продовольственных ярмарок
НОВОСТИОбщество

праздники

Комментарии 9

Avatar Picture
Яша

16:34:03 28-09-2025

Дети гор - дикие люди...

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

18:44:22 28-09-2025

Яша (16:34:03 28-09-2025) Дети гор - дикие люди... ...
УК РФ Статья 282

штраф от 300 к ....
принудительные от 1 до 4 лет

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

21:57:34 28-09-2025

Дикие не оскорбление - мы их такими видим.
То пляшут посреди дороги, то стреляют посреди города - дикие.
Путают человейники с горами.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:12:11 29-09-2025

Яша (16:34:03 28-09-2025) Дети гор - дикие люди... ... Да у нас такие же. На трассе здоровья в пунктах выдачи угощений все угощения спрятали под стол и выдают только комплект из чая и пампушки на руки. А все из-за тех, кто приходил и это бесплатное в свои пакеты и рюкзаки кучей с тарелки ссыпал.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:25:03 28-09-2025

Вот такие мы, люди с величием.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:05:17 29-09-2025

"применили "болевой прием" и даже укусили" - а могли бы и с прогиба головой в асфальт воткнуть...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:48:29 29-09-2025

В 1975 году в Сокольниках был хоккейный юношеский матч СССР - Канада. И там канадцы стали бесплатно раздавать жвачку. Дикие совки кинулись за ней и образовалась давка.
В давке погиб 21 человек, среди которых 13 детей школьного возраста, 25 человек получили увечья.
Ничего с тех пор не поменялось и дикари дикарями так и остались.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:20:54 29-09-2025

Гость (13:48:29 29-09-2025) В 1975 году в Сокольниках был хоккейный юношеский матч СССР... А пруф есть или ты на ходу всё выдумал? Фантазия как у ИИ.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

17:19:31 29-09-2025

У меня за этих гордых джигитов испанский стыд. Тьфу.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров