"Некоторые даже кусались". В Дагестане произошла драка из-за раздачи бесплатной еды

Организаторы бесплатно раздавали пирожки, пиццу, пирожные и компот, что вызвало давку среди участников

28 сентября 2025, 16:00, ИА Амител

Девушка кусает школьника за плов / Фото: Baza

В Дагестане праздничная ярмарка обернулась массовой потасовкой. Инцидент произошел в Избербаше во время мероприятий, приуроченных к 75-летию города. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам местных жителей, люди вырывали еду друг у друга, некоторые приносили пакеты и пытались унести как можно больше угощений. Драка сопровождалась не только толкотней – очевидцы утверждают, что участники кусались и разгоняли конкурентов силой.

Один из школьников рассказал, что к нему применили "болевой прием" и даже укусили, оставив след на одежде и коже.