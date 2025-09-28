"Некоторые даже кусались". В Дагестане произошла драка из-за раздачи бесплатной еды
Организаторы бесплатно раздавали пирожки, пиццу, пирожные и компот, что вызвало давку среди участников
28 сентября 2025, 16:00, ИА Амител
Девушка кусает школьника за плов / Фото: Baza
В Дагестане праздничная ярмарка обернулась массовой потасовкой. Инцидент произошел в Избербаше во время мероприятий, приуроченных к 75-летию города. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По словам местных жителей, люди вырывали еду друг у друга, некоторые приносили пакеты и пытались унести как можно больше угощений. Драка сопровождалась не только толкотней – очевидцы утверждают, что участники кусались и разгоняли конкурентов силой.
Один из школьников рассказал, что к нему применили "болевой прием" и даже укусили, оставив след на одежде и коже.
16:34:03 28-09-2025
Дети гор - дикие люди...
18:44:22 28-09-2025
Яша (16:34:03 28-09-2025) Дети гор - дикие люди... ...
УК РФ Статья 282
штраф от 300 к ....
принудительные от 1 до 4 лет
21:57:34 28-09-2025
Дикие не оскорбление - мы их такими видим.
То пляшут посреди дороги, то стреляют посреди города - дикие.
Путают человейники с горами.
13:12:11 29-09-2025
Яша (16:34:03 28-09-2025) Дети гор - дикие люди... ... Да у нас такие же. На трассе здоровья в пунктах выдачи угощений все угощения спрятали под стол и выдают только комплект из чая и пампушки на руки. А все из-за тех, кто приходил и это бесплатное в свои пакеты и рюкзаки кучей с тарелки ссыпал.
23:25:03 28-09-2025
Вот такие мы, люди с величием.
09:05:17 29-09-2025
"применили "болевой прием" и даже укусили" - а могли бы и с прогиба головой в асфальт воткнуть...
13:48:29 29-09-2025
В 1975 году в Сокольниках был хоккейный юношеский матч СССР - Канада. И там канадцы стали бесплатно раздавать жвачку. Дикие совки кинулись за ней и образовалась давка.
В давке погиб 21 человек, среди которых 13 детей школьного возраста, 25 человек получили увечья.
Ничего с тех пор не поменялось и дикари дикарями так и остались.
17:20:54 29-09-2025
Гость (13:48:29 29-09-2025) В 1975 году в Сокольниках был хоккейный юношеский матч СССР... А пруф есть или ты на ходу всё выдумал? Фантазия как у ИИ.
17:19:31 29-09-2025
У меня за этих гордых джигитов испанский стыд. Тьфу.